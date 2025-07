Meteo Giappone: Kaibara tocca 41,2°C, nuovo record nazionale tra dubbi e polemiche

MeteoWeb

Oggi 30 luglio 2025 il Giappone ha vissuto una giornata storica per la meteorologia. Alle 14:39 locali, la stazione di Kaibara (città di Tamba, Prefettura di Hyogo) ha registrato 41,2°C, superando il precedente primato nazionale di 41,1°C raggiunto a Hamamatsu nel 2020 e a Kumagaya nel 2018. L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ha confermato ufficialmente la rilevazione. Il valore di 41,2°C è ora l’asticella più alta mai misurata in Giappone, ma gli esperti invitano alla prudenza. La stazione di Kaibara è attiva dal 1978, ma studi indipendenti segnalano che l’impianto sarebbe stato collocato nella posizione attuale tra il 2013 e il 2015. Cambiamenti di sito come questo possono alterare i dati a causa di condizioni ambientali differenti.

Il contesto ambientale e i possibili micro-effetti locali

Kaibara è una zona prevalentemente rurale, circondata da campi aperti. La stazione si trova però a pochi metri da due abitazioni e non lontano da un edificio di maggiori dimensioni. In condizioni di vento molto debole, questi elementi possono contribuire alla formazione di micro-effetti di accumulo di calore o di riflesso, alterando momentaneamente la temperatura rilevata.

Il picco di 10 secondi e la media del minuto

Il valore di 41,2°C è stato calcolato su una media di 10 secondi. La media ufficiale al minuto delle 14:40 era invece di 39,8°C. Secondo le procedure della JMA i record vengono comunque assegnati ai massimi istantanei, anche se, in presenza di vento quasi nullo, brevi turbolenze locali possono causare picchi temporanei.

La posizione ufficiale della JMA

La JMA ha confermato la validità del record e garantisce che le stazioni meteorologiche sono sottoposte a controlli e calibrature costanti. Qualora emergano dubbi, è possibile attivare una revisione formale dei dati, pubblicando le informazioni storiche del sito.

Un primato che fa discutere

La giornata del 30 luglio segna un nuovo capitolo nella climatologia giapponese, ma solleva anche una domanda: quanto i record estremi siano realmente confrontabili nel tempo se la posizione delle stazioni o il contesto circostante cambia. Un dibattito che sarà centrale nei prossimi mesi e che conferma l’importanza di trasparenza e rigore scientifico.