Meteo, Giugno 2025 segna la temperatura più alta mai registrata nel Mediterraneo

Giugno 2025 verrà ricordato come un mese eccezionale per il Mediterraneo occidentale, dove si è registrato un record assoluto di temperatura superficiale marina. Secondo i dati osservativi più recenti, la temperatura media della superficie del mare ha raggiunto i 23,9°C, un valore senza precedenti nella serie storica moderna. In alcune aree, come il Golfo del Leone e il Mar Ligure, i termometri marini hanno toccato e persino superato i 28°C, con anomalie che in certi tratti hanno sfiorato i +5°C rispetto alla media climatologica 1991-2020.

Tra le zone più colpite, spiccano le coste comprese tra Francia e Spagna, dove la temperatura superficiale media è salita fino a 26,0–26,2°C, valori superiori di almeno 3°C alla norma stagionale. Un segnale chiaro che conferma come il Mediterraneo stia diventando sempre più un “hotspot climatico”, riscaldandosi a un ritmo doppio rispetto alla media globale degli oceani.

Le cause di un mare rovente: tra cambiamento climatico e condizioni meteo eccezionali

Dietro questo fenomeno eccezionale si nasconde la combinazione di due fattori principali: il cambiamento climatico di origine antropogenica e la variabilità naturale atmosferica. Secondo gli esperti, il Climate Shift Index ha superato il valore 4 in questa fase, indicando un’influenza molto marcata dell’attività umana sull’aumento delle temperature marine.

Il Mediterraneo, essendo un bacino semi-chiuso, è particolarmente vulnerabile all’accumulo di calore. Le persistenti condizioni di alta pressione, la cosiddetta heat dome che ha dominato il quadro meteorologico su gran parte dell’Europa occidentale, hanno favorito giornate di cielo sereno, bassa ventilazione e forte radiazione solare. Questa configurazione ha permesso al mare di riscaldarsi in modo continuo, accentuando ulteriormente le anomalie già spinte dal riscaldamento globale.

Conseguenze drammatiche per ecosistemi e meteo

Un mare così caldo rappresenta un pericolo serio non solo per la salute degli ecosistemi marini, ma anche per il clima e la meteorologia regionale. L’innalzamento delle temperature marine favorisce fenomeni come lo sbiancamento dei coralli (bleaching), altera i cicli riproduttivi delle specie ittiche e modifica la distribuzione di flora e fauna. Alcuni studi recenti segnalano che anomalie di questo tipo possono innescare mortalità di massa in alcune specie vulnerabili, con ripercussioni a cascata sull’intera catena alimentare marina.

Ma non è tutto: un mare così caldo aumenta notevolmente la quantità di umidità disponibile nell’atmosfera. Questo significa che, in caso di arrivo di irruzioni di aria più fredda, potrebbero svilupparsi temporali violenti e piogge torrenziali. Il rischio di eventi estremi come nubifragi improvvisi diventa più alto, con potenziali conseguenze anche a terra: allagamenti, frane, danni a infrastrutture e coltivazioni.

La recente irruzione fredda: una tregua temporanea?

Negli ultimi giorni di giugno, una corrente di aria fredda proveniente dal nord Europa ha fatto breccia sul Mediterraneo, determinando un lieve calo delle anomalie termiche superficiali. Secondo le simulazioni dei principali modelli meteorologici, questa irruzione potrebbe portare a un abbassamento delle temperature marine di qualche decimo di grado. Tuttavia, è importante sottolineare che, pur in presenza di questa breve tregua, il mare resta su valori eccezionalmente elevati per il periodo.

Il mare, infatti, tende a mantenere il calore accumulato molto più a lungo rispetto alla terraferma. Questo significa che anche dopo una fase più fresca in quota, le temperature superficiali continueranno a influenzare la stagione estiva e, potenzialmente, anche quella autunnale.

Nonostante l’arrivo di aria più fresca possa dare l’impressione di un parziale ritorno alla normalità, il quadro generale resta critico. È un mare che, letteralmente, continua a “sobbollire” e a farci capire quanto sia urgente agire sul fronte dell’adattamento e della mitigazione climatica.