Meteo, gran caldo a Matera: i turisti si rifugiano nell’Ipogeo

Giornata rovente a Matera, dove il termometro ha già superato +40°C. Per sfuggire all’afa, molti turisti – riconoscibili dai classici cappelli di paglia e dagli ombrellini parasole – si rifugiano nell’Ipogeo di piazza Vittorio Veneto, che custodisce il “Palombaro Lungo”, un’ampia cisterna ottocentesca destinata alla raccolta dell’acqua potabile. Nei rioni Sassi, invece, si vede poca gente: qui le temperature risultano ancora più proibitive rispetto alla parte alta del centro storico. In compenso, bar e negozi dotati di aria condizionata si riempiono di visitatori in cerca di un po’ di fresco.

