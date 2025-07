Meteo, sul Gran Sasso resiste la neve: oltre 2 metri sul Rock Glacier del Vallone delle Cornacchie | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Mentre in questi giorni sui media non si fa altro che parlare in termini allarmistici dell’ondata di caldo in atto al Sud, blaterando di possibili record (che non ci saranno) e addirittura di ipotetici +50°C, svilendo la scienza della meteorologia, nel cuore del Centro Italia resiste la neve! Lo testimoniano le immagini di Davide Peluzzi, esperta guida ambientale e naturalistica, riprese domenica 20 luglio 2025 sul Rock Glacier nella Valle Glaciale a 2400 metri con permafrost attivo da oltre 25 anni. “Quest’anno, gli accumuli sono superiori ai 2 metri in molte aree del Rock Glacier del Vallone delle Cornacchie sul Gran Sasso d’Italia”, spiega Peluzzi.

“In sintesi, i rock glacier sono forme complesse che rispondono a vari fattori ambientali. Lo studio è importante per comprendere il clima in relazione della criosfera e sui sistemi idrologici del Pianeta Terra”, afferma Peluzzi.

Nel video seguente, le immagini che illustrano la presenza di neve trasformata e morene attive.