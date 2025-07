Meteo, in Grecia attese temperature oltre +40°C fino al 9 luglio

MeteoWeb

A partire da oggi fino a mercoledì 9 luglio, le temperature in Grecia sono destinate a salire notevolmente e potrebbero raggiungere picchi superiori ai +40°C in molte zone dell’entroterra, stando alle previsioni del servizio meteorologico nazionale. Lo riporta l’agenzia Ana-mpa. L’ondata di calore sarà seguita da un calo delle temperature giovedì 10. Le temperature più estreme sono attese nella parte orientale della Grecia continentale, dove la colonnina di mercurio dovrebbe raggiungere picchi di +41-42°C fino a mercoledì. Inoltre, le temperature minime nelle aree urbane domani e mercoledì dovrebbero rimanere elevate, tra i +27 e i +29°C.

Il portavoce del governo, Pavlos Marinakis, ha dichiarato durante un incontro con la stampa che il Ministro per la Crisi climatica e la Protezione Civile, Yiannis Kefalogiannis, ha presieduto una riunione sui preparativi necessari ad affrontare l’ondata di calore, e ha ribadito che tutti i Vigili del Fuoco rimangono in allerta.

Il Ministero del Lavoro, inoltre, ha ordinato per oggi uno stop dalle 12 alle 17 per i lavori nei cantieri edili e navali, e per i servizi di consegna di cibo a domicilio, nelle zone del Paese più colpite dall’aumento delle temperature, principalmente nella Grecia centrale e su diverse isole.