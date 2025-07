Meteo Grecia, effetto post-incendi: suoli incandescenti e microclima stravolto

MeteoWeb

Gli incendi boschivi non distruggono solo alberi e paesaggi: cambiano in modo profondo anche il microclima locale, con conseguenze che possono durare anni. Un caso emblematico arriva dalla Grecia, dove l’analisi dei dati satellitari ha messo in luce un fenomeno spesso trascurato: l’aumento delle temperature del suolo a causa della perdita di vegetazione.

Nell’estate del 2024, la Grecia ha vissuto una delle stagioni più drammatiche degli ultimi decenni. Gli incendi che hanno devastato le aree di Varnava e Penteli hanno lasciato dietro di sé uno scenario spettrale. A distanza di quasi un anno, la ricostruzione del paesaggio appare ancora lenta e frammentata. Ma cosa succede davvero al suolo dopo un incendio di tale portata?

Dati satellitari: uno sguardo dall’alto che rivela molto

Il servizio meteorologico greco, in collaborazione con i dati del satellite Landsat-9, ha monitorato la temperatura superficiale del suolo in due momenti chiave: il 17 luglio 2024 (prima dell’incendio) e il 26 giugno 2025 (undici mesi dopo).

Nelle aree non colpite dalle fiamme, le differenze di temperatura erano contenute — circa 1-2°C — spiegabili con normali oscillazioni stagionali. Tuttavia, all’interno delle zone incendiate, il quadro cambia drasticamente: la temperatura del suolo ha registrato incrementi fino a 10°C rispetto ai valori precedenti l’incendio.

Questa variazione significativa indica quanto la vegetazione agisca come un “cuscinetto” termico naturale. Senza l’ombra degli alberi e senza la traspirazione delle piante, il suolo assorbe molta più radiazione solare e si scalda più velocemente e in modo più intenso.

Il microclima cambia, e non solo in superficie

Quando si parla di aumento della temperatura superficiale, spesso si sottovaluta che il cambiamento non riguarda solo il suolo. Anche l’aria negli strati più bassi, quella che respiriamo, diventa più calda.

È vero, l’aumento dell’aria è meno marcato rispetto a quello registrato dal suolo, ma è comunque sufficiente a rendere il clima locale più secco, arido e potenzialmente ostile per molte specie vegetali e animali. Questo effetto alimenta processi di desertificazione e peggiora la resilienza dell’ambiente in caso di nuovi incendi.

Ripercussioni ecologiche e sociali

Le conseguenze non si fermano solo al riscaldamento del suolo. La perdita della copertura vegetale riduce drasticamente la capacità del territorio di regolare il ciclo dell’acqua. In pratica, si ha una diminuzione dell’evaporazione e dell’umidità ambientale, con un conseguente aumento delle temperature percepite anche nelle aree circostanti.

Dal punto di vista ecologico, la distruzione del manto vegetale ostacola la rinascita delle foreste, limita la biodiversità e cambia la distribuzione delle specie. Questo può portare a squilibri nella catena alimentare e favorire l’insediamento di specie invasive, più resistenti al caldo estremo.

Per le popolazioni locali, il problema è doppio: si devono affrontare condizioni di vita più difficili, un clima più ostile e una maggiore esposizione a eventi estremi come nuovi incendi o alluvioni improvvise, quando il suolo ormai impoverito non riesce più a trattenere l’acqua.

Un futuro che va oltre il semplice “verde”

Il caso di Varnava e Penteli evidenzia come un incendio non sia solo una tragedia ambientale immediata, ma un evento che continua a modificare il territorio per anni.

Ripristinare il verde non basta: è necessario comprendere i cambiamenti del microclima per pianificare interventi di riforestazione mirati, protezione del suolo e gestione sostenibile delle risorse.