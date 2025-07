Meteo: il satellite mostra la grave siccità che interessa la Gran Bretagna

MeteoWeb

La Gran Bretagna si trova a fronteggiare una delle situazioni più critiche degli ultimi decenni: la prospettiva concreta di una diffusa siccità estiva. Dopo aver registrato il giugno più caldo della sua storia, soprattutto l’Inghilterra si prepara a dichiarare ufficialmente lo stato di siccità in diverse nuove regioni già nelle prossime settimane. La combinazione di temperature eccezionalmente elevate e la persistente assenza di precipitazioni sta aggravando la situazione.

Quest’anno, il mese di giugno ha fatto segnare un nuovo record assoluto di temperatura media, raggiungendo i 16,9°C e superando così il precedente primato stabilito nel 2023. In molte zone del sud e dell’est dell’Inghilterra, i termometri hanno toccato e superato i 30°C, con picchi estremi di 33,6°C in Kent e 34,7°C a Londra.

Una primavera senza precedenti

La primavera 2025 si è rivelata la più calda e secca degli ultimi 130 anni. I dati parlano chiaro: le precipitazioni sono risultate inferiori del 20-40% rispetto alle medie stagionali, e i serbatoi idrici mostrano livelli preoccupanti, fermi al 77% della loro capacità totale contro una media storica che sfiora il 93% per questo periodo dell’anno.

Questa situazione sta già avendo impatti concreti e drammatici. L’agenzia ambientale britannica ha ufficializzato lo stato di siccità per il nord-ovest e lo Yorkshire, mentre altre aree come le Midlands, il nord-est e il sud-est sono vicine alla stessa dichiarazione. Questo significa restrizioni sempre più severe, a partire dal divieto di utilizzo dei tubi per irrigare i giardini, fino a possibili limitazioni domestiche più stringenti.

Agricoltura e ambiente sotto pressione

Il settore agricolo è tra i più colpiti. Gli agricoltori denunciano difficoltà crescenti nel mantenere le coltivazioni e nel nutrire il bestiame, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi sulla sicurezza alimentare e mettere a rischio la sopravvivenza di molte aziende. La scarsità di foraggio e la mancanza d’acqua mettono sotto stress anche le filiere produttive, generando timori per il futuro del comparto.

L’ambiente naturale non se la passa meglio: fiumi e laghi sono ormai ai minimi storici, alcune zone hanno registrato il prosciugamento totale di piccoli corsi d’acqua e i rischi di incendi boschivi crescono di giorno in giorno. Anche la fauna locale è in difficoltà, con habitat sempre più compromessi dalla siccità persistente.

Il ruolo del cambiamento climatico

Secondo gli esperti del Met Office, l’aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore è una delle conseguenze dirette del cambiamento climatico causato dalle attività umane. Questi eventi estremi non solo si stanno facendo più comuni, ma tendono anche a durare più a lungo e a colpire aree sempre più vaste.

Le previsioni per i prossimi mesi non sono incoraggianti: se non arriveranno precipitazioni consistenti, la situazione potrebbe protrarsi fino all’autunno e potenzialmente estendersi anche al 2026. Questo scenario aggraverebbe la crisi idrica, spingendo il governo a mettere in atto ulteriori misure d’emergenza per ridurre i consumi e gestire le risorse residue.

Un invito alla responsabilità

Le autorità britanniche hanno già lanciato appelli alla cittadinanza, invitando a utilizzare l’acqua in modo più consapevole e a prepararsi a una stagione estiva caratterizzata da forti restrizioni. L’obiettivo è ridurre al minimo l’impatto immediato della crisi e prevenire danni ancora maggiori alle riserve idriche e agli ecosistemi.