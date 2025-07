Meteo, Incendi devastanti tra Hérault e Aude: Francia in ginocchio, strade chiuse e evacuazioni

MeteoWeb

Il sud della Francia sta vivendo ore di vera emergenza a causa di una serie di incendi violentissimi che stanno flagellando i dipartimenti di Hérault e Aude. Le fiamme, alimentate da condizioni meteorologiche estreme, si stanno propagando a una velocità impressionante, mettendo in ginocchio intere comunità e paralizzando la viabilità.

Il fuoco è ormai incontrollabile, in particolare lungo l’asse che collega Narbonne a Gruissan e nell’area di Bizanet, uno dei focolai più attivi e pericolosi. La combinazione micidiale di temperature elevate (oltre 30 °C), venti forti con raffiche superiori ai 50 km/h e umidità bassissima (circa 20%) ha creato un cocktail perfetto per alimentare un vero e proprio inferno.

Le immagini che arrivano dalle zone colpite raccontano una situazione apocalittica: colonne di fumo alte chilometri, cieli oscurati e strade invase dalle fiamme. A Bizanet, i residenti sono stati costretti a evacuare in fretta, mentre i vigili del fuoco e i mezzi aerei combattono senza sosta per contenere i fronti più attivi.

Il territorio collinare e la vegetazione secca facilitano ulteriormente la diffusione delle fiamme, rendendo quasi impossibile un controllo efficace da terra.

Tra le aree più minacciate c’è anche Castelnau le Guers, dove l’incendio continua a espandersi, minacciando case e infrastrutture. A Narbonne, si contano già centinaia di ettari bruciati, con evacuazioni di massa e scene di panico lungo le strade.

Una delle conseguenze più gravi riguarda la viabilità. L’autostrada A9 è stata completamente chiusa in entrambe le direzioni tra Sète (uscita n°33) e Agde (uscita n°34). La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza, visto che le fiamme hanno raggiunto i margini della carreggiata, minacciando automobilisti e mezzi pesanti.

Molte strade secondarie risultano impraticabili o chiuse, sia per la presenza di fumo denso che riduce la visibilità, sia per il rischio concreto di nuovi focolai improvvisi.

La situazione è critica anche nei dipartimenti limitrofi come il Gard, dove si segnalano ulteriori incendi. Le autorità locali hanno disposto evacuazioni preventive e invitato la popolazione a evitare spostamenti non essenziali.

Gli abitanti sono invitati a seguire con la massima attenzione le comunicazioni ufficiali e a prepararsi a eventuali evacuazioni improvvise. La priorità resta la sicurezza delle persone, oltre alla salvaguardia delle abitazioni e delle infrastrutture.

Il contesto climatico non aiuta: il sud della Francia è sotto un’ondata di caldo eccezionale, con allerta arancione attiva in 17 dipartimenti. Il caldo, unito alla siccità e ai venti forti, ha reso la vegetazione un combustibile ideale per incendi di questa intensità.

I vigili del fuoco francesi, supportati da elicotteri e canadair, stanno lottando in condizioni estreme per contenere i roghi, ma le difficoltà operative e il meteo sfavorevole ostacolano ogni tentativo di controllo definitivo.

In un quadro così drammatico, è fondamentale che la popolazione resti informata, segua le direttive ufficiali e riduca al minimo gli spostamenti. Prepararsi e collaborare può fare la differenza per proteggere vite umane e limitare i danni.

Questa emergenza conferma quanto il cambiamento climatico stia trasformando le estati europee, rendendo sempre più frequenti eventi estremi come incendi di grande scala, ondate di caldo e temporali violenti.

In sintesi, tra Hérault e Aude la situazione è drammatica: incendi fuori controllo, evacuazioni in corso, autostrade chiuse e comunità in ginocchio. La speranza è che nei prossimi giorni le condizioni meteo possano migliorare per consentire ai soccorritori di riprendere il controllo delle fiamme.