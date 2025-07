Meteo, instabilità sul Lazio: violenti temporali e grandine gigante nel frusinate | FOTO

MeteoWeb

Il fronte freddo che ha raggiunto l’Italia questa mattina sta scrivendo una nuova pagina dell’estate 2025. Dopo settimane dominate da un caldo estremo e persistente, l’arrivo di correnti più fresche dall’Atlantico sta innescando una fase di forte instabilità atmosferica. Il contrasto tra l’aria fresca in arrivo e il calore accumulato nelle ultime settimane, in particolare sulle acque del Mar Tirreno, sta favorendo la formazione di temporali violenti e organizzati.

La dinamica è chiara: il fronte freddo, scivolando sulle calde acque del Tirreno centrale, ha generato celle temporalesche di particolare intensità. I primi sviluppi si sono osservati già sul Mar Ligure, ma è stato nel Tirreno settentrionale che i sistemi convettivi hanno preso forza, spingendosi poi verso le coste della Toscana e, successivamente, verso il Lazio. La combinazione di calore superficiale, umidità residua e aria fresca in quota ha creato un ambiente ideale per lo sviluppo di temporali a struttura complessa, con potenziale per grandinate e raffiche di vento improvvise.

Tra le aree maggiormente colpite spicca la provincia di Frosinone. Questa città, storicamente situata su un colle che domina la valle del Sacco, si trova in una posizione geografica molto particolare. Frosinone è incastonata tra i monti Ernici a nord e i monti Lepini a ovest e sud, con all’orizzonte la catena degli Ausoni. Questa configurazione orografica crea una sorta di “catino” naturale, che tende a favorire il ristagno dell’aria e ad amplificare fenomeni meteorologici intensi, soprattutto in estate.

Non è un caso che il Frusinate sia spesso protagonista di temporali improvvisi e violenti. La combinazione tra il ristagno di umidità e le frequenti inversioni termiche favorisce lo sviluppo di nubi convettive molto attive. Questo stesso assetto orografico, che contribuisce a concentrare l’umidità e a mantenere l’aria stagnante, è anche uno dei motivi per cui la città soffre di un elevato tasso di inquinamento atmosferico, con conseguenze significative sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini.

Il temporale odierno su Frosinone e provincia si inserisce proprio in questo contesto. Il radar ha rilevato nuclei molto intensi in transito, con precipitazioni abbondanti e la possibilità di grandine di medie dimensioni. Non si esclude la presenza di forti colpi di vento, che in città e nelle aree circostanti possono generare danni a infrastrutture leggere e vegetazione.

Nel frattempo, il respiro fresco di queste correnti atlantiche sta scivolando gradualmente verso sud, determinando un significativo calo delle temperature. Dopo giornate caratterizzate da valori termici estremi, questa rinfrescata sarà un sollievo per milioni di italiani. Entro domani, il Centro-Nord sperimenterà un clima decisamente più gradevole, mentre il Sud dovrà attendere fino a mercoledì per sentire gli effetti di questo cambio d’aria. Le temperature potrebbero scendere anche di 6-8°C rispetto ai picchi registrati nelle scorse settimane, con notti finalmente più fresche e vivibili.

Questa transizione, tuttavia, non è priva di insidie. Il passaggio da un regime anticiclonico stabile e caldo a una fase perturbata comporta sempre rischi di fenomeni violenti. Non solo temporali, ma anche grandinate, improvvisi nubifragi e forti raffiche di vento.

