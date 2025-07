Meteo, intensa ondata di caldo in Scandinavia: anomalie termiche record fino a +13°C

MeteoWeb

Il Nord Europa sta vivendo in questi giorni un evento climatico che, fino a pochi anni fa, sarebbe stato considerato quasi impensabile. Tra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana, vaste aree di Norvegia, Svezia e Finlandia stanno registrando temperature straordinariamente elevate, con picchi che sfiorano i 28 °C, persino oltre il Circolo Polare Artico. Si tratta di valori superiori alla norma stagionale fino a +13 °C, un’anomalia che conferma come anche le regioni più settentrionali non siano più al riparo dagli effetti del riscaldamento globale.

L’ondata di caldo che sta interessando il Nord Europa non è un semplice episodio isolato, ma un segnale inequivocabile di come il clima stia cambiando a una velocità sempre più preoccupante. Analizzando le temperature medie estive, emerge un quadro inquietante: la Norvegia, dove normalmente a luglio si registrano valori tra i 14 e i 23°C, vede ora termometri salire fino a 28°C. Lo stesso accade in Svezia e Finlandia, dove la media di luglio varia generalmente fra i 15 e i 22°C, ma quest’anno si toccheranno punte record.

Un blocco di alta pressione anomalo alla base dell’ondata

La causa principale di questo eccezionale riscaldamento è la presenza di un vasto e persistente campo di alta pressione che si è installato sul Nord Europa. Questo sistema anticiclonico, noto anche come cupola di calore (heat dome), agisce come un vero e proprio “coperchio” che intrappola l’aria calda nei bassi strati dell’atmosfera. L’assenza di correnti fresche atlantiche favorisce un progressivo accumulo di calore, spingendo le temperature ben oltre i limiti abituali.

A contribuire ulteriormente c’è il comportamento anomalo della corrente a getto polare. Il riscaldamento globale, infatti, ne sta indebolendo la struttura, permettendo alle masse d’aria calda di spingersi sempre più a nord. Questi fattori combinati determinano situazioni estreme anche in aree che, storicamente, hanno sempre vissuto estati miti e brevi.

Conseguenze drammatiche sul permafrost e sui ghiacci

Le ripercussioni ambientali di questa ondata di caldo sono tutt’altro che trascurabili. Una delle più preoccupanti è la fusione accelerata del permafrost, il terreno perennemente ghiacciato che si estende in vastissime zone del Nord Europa e dell’Artico. Quando il permafrost si scioglie, rilascia grandi quantità di metano, un gas serra dalle potenzialità riscaldanti molto superiori a quelle dell’anidride carbonica. Questo fenomeno, oltre ad aggravare la crisi climatica, destabilizza il suolo, creando enormi rischi per strade, edifici e infrastrutture essenziali.

In parallelo, anche la calotta artica sta subendo conseguenze evidenti. L’aumento delle temperature favorisce la fusione superficiale dei ghiacci, riducendo l’albedo, ovvero la capacità della superficie terrestre di riflettere la radiazione solare. Con meno ghiaccio a riflettere il calore, l’Artico assorbe più energia solare, innescando un pericoloso ciclo di riscaldamento accelerato che rischia di portare a nuove estati senza ghiaccio marino nel prossimo futuro.

Minacce per ecosistemi e salute pubblica

L’ondata di caldo non è solo un problema per i ghiacci o il permafrost, ma colpisce direttamente anche la biodiversità e la salute umana. Gli ecosistemi locali, già fragili, subiscono stress enormi: specie animali e vegetali non adattate a temperature così elevate rischiano di soccombere o migrare altrove, alterando equilibri ecologici consolidati da millenni.

Inoltre, le popolazioni del Nord Europa non sono abituate a fronteggiare ondate di calore di questa portata. Le abitazioni e le infrastrutture non sono progettate per gestire il caldo estremo, aumentando il rischio di problemi sanitari, colpi di calore e complicazioni cardiovascolari. Anche le attività quotidiane, come il lavoro e lo sport, possono diventare pericolose senza adeguate misure di prevenzione.

Il segnale inequivocabile della crisi climatica

Se fino a qualche decennio fa si pensava che il Nord Europa fosse un “rifugio” climatico sicuro, oggi i dati ci raccontano una storia completamente diversa. Eventi di questo tipo dimostrano come il cambiamento climatico stia trasformando profondamente anche le regioni più fresche, rendendo le ondate di calore sempre più frequenti, intense e prolungate.

La comunità scientifica lancia da tempo allarmi sulla crescente vulnerabilità delle alte latitudini. I modelli climatici più recenti indicano che la frequenza di episodi estremi come questo aumenterà, spingendo governi e cittadini a prepararsi con piani di adattamento più concreti e tempestivi.