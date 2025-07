Meteo, Italia tra cicloni, temporali e niente caldo estremo. Scenari freschi e instabili per la fine di luglio

MeteoWeb

L’estate sembrava avviata verso un finale rovente, ma le ultime proiezioni ribaltano lo scenario: a fine luglio l’Italia potrebbe vivere un break fresco e instabile, con temporali e un calo termico inatteso. Ma andiamo con ordine. Il prossimo fine settimana segnerà un cambio di passo per il meteo italiano. Dopo giornate caratterizzate da un clima generalmente stabile e temperature gradevoli, una nuova fase di instabilità è pronta a farsi largo sulla nostra Penisola, con un peggioramento che si farà sentire soprattutto nella giornata di domenica 13 luglio.

A determinare questa evoluzione sarà la presenza combinata di due sistemi ciclonici piuttosto attivi. Il primo, già in azione, si trova tra la Germania e i Paesi baltici, mantenendo attiva una circolazione depressionaria su buona parte dell’Europa centro-settentrionale. Il secondo, invece, arriverà dalla Spagna, spostandosi gradualmente verso le regioni centro-settentrionali italiane. Questo doppio “attacco” sarà responsabile di un incremento della nuvolosità e di un aumento delle possibilità di rovesci e temporali, specie sulle aree alpine, prealpine e sulle pianure del Nord.

Domenica si prospetta dunque come la giornata più turbolenta, con una maggiore probabilità di temporali localmente anche intensi. Saranno da monitorare in particolare le zone interne e i rilievi, dove le correnti umide e instabili troveranno terreno fertile per la formazione di fenomeni convettivi.

L’anticiclone tenta la rimonta

Nonostante l’arrivo dei due cicloni, l’anticiclone subtropicale non sembra intenzionato a cedere definitivamente. Anzi, già dal principio della nuova settimana, proverà a riconquistare spazio da Ovest, ripristinando condizioni di maggiore stabilità su gran parte della Penisola.

Tuttavia, questa rimonta non sarà priva di qualche disturbo residuo: non si esclude infatti la possibilità di locali fenomeni di instabilità pomeridiana, soprattutto nelle zone interne e montuose. Nel complesso, comunque, il tempo tenderà a migliorare e le temperature inizieranno una graduale risalita, in particolare sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori.

Temperature in aumento, ma niente allarmismi

Molti si domandano se questa nuova fase più stabile sia il preludio a un’ondata di caldo africano particolarmente intensa. Le analisi dei principali centri di calcolo, però, non supportano questa ipotesi. Se osserviamo le anomalie dei geopotenziali a 500 hPa elaborate dal modello ECMWF, possiamo notare che i valori più alti restano confinati tra Spagna e Francia, mentre l’Italia si trova in una sorta di zona di transizione, un vero e proprio “limbo” meteorologico.

Questo significa che, pur assistendo a un aumento termico, soprattutto sulle isole maggiori e al Sud, non si prevedono valori estremi o record di caldo come quelli tanto enfatizzati da alcuni siti che amano i titoli sensazionalistici.

Occhio al lungo termine: possibile nuova fase instabile

Guardando oltre, le simulazioni a lungo termine fornite dal modello americano GFS lanciano un segnale interessante. Secondo le ultime elaborazioni, nell’ultima decade di luglio potrebbe verificarsi un nuovo e significativo peggioramento delle condizioni meteo, causato dall’arrivo di una saccatura nord atlantica.

Questa irruzione fredda avrebbe la capacità di far scendere sensibilmente le temperature da Nord a Sud, riportando condizioni più fresche e instabili su buona parte della Penisola. È importante sottolineare che si tratta di una tendenza ancora lontana nel tempo e, per questo, suscettibile di cambiamenti anche sostanziali nei prossimi aggiornamenti.

Nessuna ondata di caldo estremo all’orizzonte

Ciò che emerge in modo chiaro e condiviso dai principali modelli è la mancanza, al momento, di segnali concreti per l’arrivo di ondate di caldo estremo in Italia. Nonostante la normale variabilità estiva e qualche inevitabile giornata calda, non si intravedono per ora scenari di caldo africano persistente o temperature eccezionali da record.

Questo quadro rappresenta un sollievo per chi temeva un luglio infuocato e offre una prospettiva più equilibrata e scientificamente fondata, lontana da allarmismi e facili semplificazioni.

Verso un’estate più dinamica

In definitiva, il meteo dei prossimi giorni sarà caratterizzato da una breve parentesi instabile, seguita da una ripresa dell’anticiclone che tuttavia non porterà con sé un caldo estremo. La possibilità di una nuova fase fresca e perturbata a fine mese aggiunge ulteriore incertezza e dinamicità a un’estate che, finora, sta alternando fasi calde a intervalli più miti e instabili.

