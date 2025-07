Meteo, le temperature minime di oggi 1° Luglio: +16°C a Trapani

MeteoWeb

L’indebolimento progressivo dell’alta pressione sulle regioni settentrionali italiane sta aprendo la strada a un incremento dell’instabilità atmosferica, creando le condizioni ideali per la formazione di temporali localmente intensi. Questi fenomeni, inizialmente confinati alle aree alpine, potranno successivamente estendersi alle pianure e raggiungere persino le coste dell’alto Adriatico. Nella giornata di mercoledì, l’instabilità si spingerà fino all’Appennino centrale, coinvolgendo un’area più vasta.

Nel corso del pomeriggio odierno, sono attesi rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi, pianure piemontesi, settori pedemontani di Lombardia e Veneto, nonché sull’Appennino settentrionale. In queste zone, non si escludono episodi di forte intensità, accompagnati da grandinate e violente raffiche di vento. Sul resto del Paese, invece, prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, con un aumento delle nubi limitato soprattutto alle aree interne e montuose dell’Appennino centrale.

Con il calare della sera, l’attenzione si sposterà sulla pianura lombarda e sulle province limitrofe del Piemonte, dove potrebbero verificarsi ulteriori temporali, anche di notevole energia.

Dal punto di vista termico, il Nord Italia farà registrare un leggero calo delle temperature, più evidente proprio durante e subito dopo i temporali. Tuttavia, nonostante questa lieve diminuzione dei valori massimi, la sensazione di afa rimarrà diffusa, complice l’elevato tasso di umidità presente soprattutto nelle aree pianeggianti e lungo le fasce costiere.

In sintesi, si apre una fase di variabilità marcata per il Nord, con contrasti termici e umidità elevata che continueranno a favorire la formazione di fenomeni convettivi intensi. La situazione resta invece più stabile e tipicamente estiva sul resto del territorio nazionale, almeno per il momento.

Le temperature minime di oggi, 1° luglio 2025:

Temperature minime rilevate oggi in Italia

+16°C a Trapani

a Trapani +17°C a Avellino, Benevento, Foligno

a Avellino, Benevento, Foligno +18°C a Arezzo, Cuneo, L’Aquila

a Arezzo, Cuneo, L’Aquila +19°C a Ascoli Piceno, Bolzano, Potenza

a Ascoli Piceno, Bolzano, Potenza +20°C a Enna, Pantelleria

a Enna, Pantelleria +21°C a Alessandria, Asti, Teramo, Trento

a Alessandria, Asti, Teramo, Trento +22°C a Campobasso, Chieti, Nuoro, Oristano, Siracusa

a Campobasso, Chieti, Nuoro, Oristano, Siracusa +23°C a Bergamo, Caltanissetta, Forlì, Iglesias, Lucca, Pordenone, Rimini, Salerno, Sassari, Treviso, Udine, Vasto (CH)

a Bergamo, Caltanissetta, Forlì, Iglesias, Lucca, Pordenone, Rimini, Salerno, Sassari, Treviso, Udine, Vasto (CH) +24°C a Ancona, Caserta, Catania, Cremona, Civitavecchia, Ferrara, Firenze, Frosinone, Lampedusa, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Piacenza, Siena, Terni, Torino

a Ancona, Caserta, Catania, Cremona, Civitavecchia, Ferrara, Firenze, Frosinone, Lampedusa, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Piacenza, Siena, Terni, Torino +25°C a Alghero, Agrigento, Bologna, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Foggia, Modena, Monza, Padova, Palermo, Pisa, Prato, Reggio Calabria, Taranto, Viareggio, Vicenza

a Alghero, Agrigento, Bologna, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Foggia, Modena, Monza, Padova, Palermo, Pisa, Prato, Reggio Calabria, Taranto, Viareggio, Vicenza +26°C a Roma, Brindisi, Gela, Lecce, Reggio Emilia, Termoli (CB), Venezia, Verona

a Roma, Brindisi, Gela, Lecce, Reggio Emilia, Termoli (CB), Venezia, Verona +27°C a Napoli, Imperia, La Spezia, Matera, Messina, Savona, Trieste

a Napoli, Imperia, La Spezia, Matera, Messina, Savona, Trieste +28°C a Genova, Francavilla Fontana (BR), Sanremo, Vieste (FG)

a Genova, Francavilla Fontana (BR), Sanremo, Vieste (FG) +30°C a Sorrento

