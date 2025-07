Meteo, le temperature minime di oggi 10 Luglio: +6°C a L’Aquila

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo in questi giorni una fase di caldo estivo decisamente più sopportabile rispetto alle ondate roventi che hanno caratterizzato le settimane passate. Il merito va attribuito a un flusso di aria fresca in arrivo dall’Atlantico settentrionale, che nelle ultime ore si è imposto sul bacino del Mediterraneo, raggiungendo anche le regioni più meridionali del nostro Paese. L’aria più fresca si sta propagando rapidamente verso sud grazie a una ventilazione settentrionale piuttosto vivace, che sta interessando gran parte del Centro-Sud con raffiche di vento comprese tra 60 e 70 km/h. Il risultato è un generale ricambio d’aria, che spazza via l’afa e rende l’atmosfera più limpida e respirabile.

Almeno fino a venerdì 11 luglio, le temperature si manterranno su valori decisamente più contenuti, in linea con le medie tipiche di questo periodo e della nostra latitudine. In alcune aree, soprattutto al Nord e lungo le regioni adriatiche, si potranno addirittura registrare valori lievemente inferiori alla norma climatologica, offrendo un piacevole sollievo dopo settimane di caldo persistente.

In particolare, nelle prime ore del mattino e all’alba, in diverse zone del Nord e lungo la fascia adriatica, si percepirà un clima frizzante, quasi inaspettato per un mese di luglio. Un’occasione perfetta per godersi attività all’aperto, respirare aria più fresca e concedersi un po’ di tregua prima delle possibili nuove ondate di calore che potrebbero tornare nelle prossime settimane.

Le temperature minime di oggi, giovedì 10 luglio 2025

+6°C a L’Aquila

a L’Aquila +7°C a Norcia (PG)

a Norcia (PG) +9°C a Bussi sul Tirino (PE)

a Bussi sul Tirino (PE) +10°C a Rieti

a Rieti +11°C a Foligno, Avezzano (AQ)

a Foligno, Avezzano (AQ) +12°C a Arezzo, Campobasso, Potenza

a Arezzo, Campobasso, Potenza +13°C a Ascoli Piceno, Asti, Benevento, Cuneo, Pesaro, Teramo, Udine

a Ascoli Piceno, Asti, Benevento, Cuneo, Pesaro, Teramo, Udine +14°C a Treviso, Varese

a Treviso, Varese +15°C a Bergamo, Bolzano, Chieti, Imola, Lucca, Matera, Nuoro, Rimini, Siena, Terni

a Bergamo, Bolzano, Chieti, Imola, Lucca, Matera, Nuoro, Rimini, Siena, Terni +16°C a Firenze, Avellino, Cosenza, Enna, Forlì, Piacenza, Pisa, Pordenone, Trento

a Firenze, Avellino, Cosenza, Enna, Forlì, Piacenza, Pisa, Pordenone, Trento +17°C a Torino, Bologna, Ancona, Biella, Brescia, Frosinone, Modena, Novara, Parma, Sassari, Viareggio, Vicenza, Viterbo

a Torino, Bologna, Ancona, Biella, Brescia, Frosinone, Modena, Novara, Parma, Sassari, Viareggio, Vicenza, Viterbo +18°C a Milano, Caltanissetta, Ferrara, Foggia, Iglesias, La Spezia, Padova, Perugia, Pescara, Salerno, Trapani, Vasto (CH)

a Milano, Caltanissetta, Ferrara, Foggia, Iglesias, La Spezia, Padova, Perugia, Pescara, Salerno, Trapani, Vasto (CH) +19°C a Roma, Genova, Catanzaro, Imperia, Latina, Savona, Trieste, Venezia

a Roma, Genova, Catanzaro, Imperia, Latina, Savona, Trieste, Venezia +20°C a Cagliari, Caserta, Catania, Civitavecchia, Taranto, Verona

a Cagliari, Caserta, Catania, Civitavecchia, Taranto, Verona +21°C a Napoli, Palermo, Agrigento, Sorrento, Termoli (CB)

a Napoli, Palermo, Agrigento, Sorrento, Termoli (CB) +22°C a Bari, Lecce, Brindisi, Messina, Reggio Calabria, Sanremo

