Meteo, le temperature minime di oggi 11 Luglio: +12°C a Benevento

L’estate continua a mostrare il suo volto più piacevole su gran parte dell’Italia, regalando giornate luminose, cieli sereni e un caldo ancora contenuto. In questo periodo, infatti, la Penisola è protetta dall’assenza di perturbazioni organizzate e l’anticiclone nordafricano, responsabile delle ondate di calore più intense, rimane per ora lontano, mantenendo una distanza di sicurezza che consente di godere di un clima estivo ma non opprimente.

Tuttavia, non mancano leggere variazioni sul tema, soprattutto al Nord. Nella giornata odierna, venerdì 11 luglio, correnti più fresche e leggermente instabili in arrivo da oltre le Alpi faranno il loro ingresso sulle regioni settentrionali. Questi flussi porteranno un po’ di vivacità atmosferica, favorendo la formazione di locali temporali pomeridiani, specie nelle aree montuose e pedemontane. Nonostante ciò, il contesto generale resterà decisamente estivo e gradevole, con ampie schiarite e temperature complessivamente piacevoli.

Il quadro non subirà variazioni significative neanche domani, sabato 12 luglio. Anche in questa giornata, il Nord sarà interessato da un aumento dell’instabilità, con la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto durante le ore più calde. Al contrario, il Centro e il Sud continueranno a beneficiare di condizioni stabili e soleggiate, accompagnate però da un graduale incremento delle temperature.

In particolare, al Centro-Sud si inizieranno a percepire i primi segnali di un ritorno del caldo, preludio a un possibile rafforzamento dell’anticiclone subtropicale nella prossima settimana. Si tratta comunque di un aumento termico contenuto, che non dovrebbe causare disagi.

Le temperature minime di oggi, venerdì 11 luglio 2025

+11°C a L’Aquila

a L’Aquila +12°C a Avellino, Benevento, Rieti

a Avellino, Benevento, Rieti +13°C a Potenza

a Potenza +14°C a Arezzo, Ascoli Piceno, Bolzano, Cosenza, Cuneo, Grosseto

a Arezzo, Ascoli Piceno, Bolzano, Cosenza, Cuneo, Grosseto +15°C a Asti, Campobasso, Teramo, Treviso, Udine

a Asti, Campobasso, Teramo, Treviso, Udine +16°C a Enna, Iglesias, Lucca, Matera, Nuoro, Rimini, Trento, Varese

a Enna, Iglesias, Lucca, Matera, Nuoro, Rimini, Trento, Varese +17°C a Firenze, Bergamo, Chieti, Como, Forlì, Pisa, Pordenone, Sassari, Trapani, Verbania, Vicenza

a Firenze, Bergamo, Chieti, Como, Forlì, Pisa, Pordenone, Sassari, Trapani, Verbania, Vicenza +18°C a Milano, Bologna, Brescia, Caltanissetta, Ferrara, Frosinone, Latina, Novara, Olbia, Perugia, Pescara, Piacenza, Salerno, Terni, Viareggio

a Milano, Bologna, Brescia, Caltanissetta, Ferrara, Frosinone, Latina, Novara, Olbia, Perugia, Pescara, Piacenza, Salerno, Terni, Viareggio +19°C a Roma, Torino, Ancona, Biella, Caserta, Catanzaro, Modena, Padova, Parma, Reggio Emilia, Viterbo

a Roma, Torino, Ancona, Biella, Caserta, Catanzaro, Modena, Padova, Parma, Reggio Emilia, Viterbo +20°C a Genova, Cagliari, Foggia, Imperia, La Spezia, Lecce, Sorrento, Vasto (CH), Verona

a Genova, Cagliari, Foggia, Imperia, La Spezia, Lecce, Sorrento, Vasto (CH), Verona +21°C a Bari, Agrigento, Catania, Sanremo, Taranto, Venezia

a Bari, Agrigento, Catania, Sanremo, Taranto, Venezia +22°C a Napoli, Brindisi, Termoli (CB)

a Napoli, Brindisi, Termoli (CB) +23°C a Palermo, Civitavecchia, Messina, Reggio Calabria

a Palermo, Civitavecchia, Messina, Reggio Calabria +24°C a Siracusa

