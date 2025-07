Meteo, le temperature minime di oggi 12 Luglio: +13°C ad Arezzo

MeteoWeb

L’Italia si prepara a vivere un fine settimana caratterizzato da un marcato contrasto meteo. Oggi, sabato 12 luglio, il tempo si manterrà prevalentemente stabile sulla maggior parte del Paese. Il Centro e il Sud potranno godere di una giornata soleggiata, accompagnata da un ulteriore incremento delle temperature, con un clima pienamente estivo che invoglia a trascorrere ore all’aria aperta. Al Nord, invece, non mancheranno episodi di instabilità. Sulle Alpi e in alcune zone prealpine sarà possibile assistere alla formazione di rovesci e temporali locali, che potranno sconfinare occasionalmente anche sulle pianure del Nord-Est, specie nel tardo pomeriggio o in serata.

Il quadro cambierà bruscamente nella giornata di domenica 13 luglio, quando una nuova perturbazione in arrivo dalla Penisola Iberica farà il suo ingresso sul nostro Paese. Il suo transito veloce sarà responsabile di un peggioramento deciso, con piogge e temporali che interesseranno in modo diffuso gran parte delle regioni del Centro-Nord e la Sardegna.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da colpi di vento e possibili grandinate.

Le temperature minime di oggi, sabato 12 luglio 2025

+12°C a L’Aquila

a L’Aquila +13°C a Arezzo, Udine

a Arezzo, Udine +14°C a Ascoli Piceno, Avellino, Benevento

a Ascoli Piceno, Avellino, Benevento +15°C a Pordenone, Potenza, Trapani, Treviso

a Pordenone, Potenza, Trapani, Treviso +16°C a Campobasso, Cosenza, Empoli, Lucca

a Campobasso, Cosenza, Empoli, Lucca +17°C a Alessandria, Asti, Firenze, Foligno, Forlì, Siena, Vicenza

a Alessandria, Asti, Firenze, Foligno, Forlì, Siena, Vicenza +18°C a Bologna, Caserta, Cuneo, Ferrara, Frosinone, Iglesias, Matera, Padova, Perugia, Pisa, Sassari, Trieste, Venezia, Viareggio, Viterbo

a Bologna, Caserta, Cuneo, Ferrara, Frosinone, Iglesias, Matera, Padova, Perugia, Pisa, Sassari, Trieste, Venezia, Viareggio, Viterbo +19°C a Milano, Bari, Alghero, Bergamo, Bolzano, Caltanissetta, Foggia, Latina, Lecce, Nuoro, Parma, Piacenza, Salerno, Siracusa, Teramo, Terni, Trento

a Milano, Bari, Alghero, Bergamo, Bolzano, Caltanissetta, Foggia, Latina, Lecce, Nuoro, Parma, Piacenza, Salerno, Siracusa, Teramo, Terni, Trento +20°C a Torino, Chieti, La Spezia, Olbia, Rimini, Termoli, Verona

a Torino, Chieti, La Spezia, Olbia, Rimini, Termoli, Verona +21°C a Roma, Genova, Brescia, Catania, Civitavecchia, Imperia, Pescara, Savona, Sorrento, Taranto

a Roma, Genova, Brescia, Catania, Civitavecchia, Imperia, Pescara, Savona, Sorrento, Taranto +22°C a Ancona, Brindisi, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria, Sanremo

a Ancona, Brindisi, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria, Sanremo +23°C a Napoli, Cagliari, Palermo, Agrigento

