Meteo, le temperature minime di oggi 13 Luglio: +11°C a Norcia

Una nuova perturbazione è in procinto di raggiungere l’Italia, provenendo dalla Spagna. Il fronte attraverserà rapidamente la Penisola nelle prossime ore, portando con sé una fase di instabilità marcata, che interesserà in modo particolare il Centro-Nord e la Sardegna. In queste aree sono attesi temporali localmente anche intensi, capaci di provocare rovesci improvvisi e, in alcuni casi, fenomeni violenti.

Guardando ai prossimi giorni, l’anticiclone nord-africano non sembra destinato a conquistare stabilmente il nostro Paese. Nonostante un aumento delle temperature rispetto agli ultimi giorni, il caldo non dovrebbe raggiungere i livelli estremi osservati durante le precedenti ondate.

Le colonnine di mercurio torneranno a segnare valori tipicamente estivi, oscillando tra i 30 e i 35 gradi, con picchi localizzati leggermente superiori. Il clima si manterrà dunque caldo ma senza eccessi, con temperature in linea o poco oltre le medie stagionali, offrendo un respiro rispetto alle recenti fiammate africane.

Le temperature minime di oggi, domenica 13 luglio 2025

+11°C a Norcia

a Norcia +13°C a Benevento, L’Aquila

a Benevento, L’Aquila +14°C a Avellino, Rieti

a Avellino, Rieti +15°C a Ascoli Piceno

a Ascoli Piceno +16°C a Potenza

a Potenza +17°C a Arezzo, Caserta, Cosenza, Cuneo, Enna, Udine

a Arezzo, Caserta, Cosenza, Cuneo, Enna, Udine +18°C a Bolzano, Siracusa, Treviso

a Bolzano, Siracusa, Treviso +19°C a Bergamo, Caltanissetta, Como, Frosinone, Latina, Nuoro, Perugia, Siena, Terni, Trento, Varese

a Bergamo, Caltanissetta, Como, Frosinone, Latina, Nuoro, Perugia, Siena, Terni, Trento, Varese +20°C a Torino, Firenze, Asti, Biella, Cremona, Ferrara, Modena, Novara, Padova, Parma, Pesaro, Pordenone, Salerno, Teramo, Trieste, Venezia, Viterbo

a Torino, Firenze, Asti, Biella, Cremona, Ferrara, Modena, Novara, Padova, Parma, Pesaro, Pordenone, Salerno, Teramo, Trieste, Venezia, Viterbo +21°C a Roma, Brescia, Catania, Lecce, Lucca, Matera, Piacenza, Savona, Trapani, Vasto, Verona, Vicenza

a Roma, Brescia, Catania, Lecce, Lucca, Matera, Piacenza, Savona, Trapani, Vasto, Verona, Vicenza +22°C a Milano, Bologna, Bari, Ancona, Brindisi, Catanzaro, Chieti, Civitavecchia, Iglesias, Imperia, Pescara, Rimini, Sanremo, Sassari, Viareggio

a Milano, Bologna, Bari, Ancona, Brindisi, Catanzaro, Chieti, Civitavecchia, Iglesias, Imperia, Pescara, Rimini, Sanremo, Sassari, Viareggio +23°C a Genova, Agrigento, Foggia, Forlì, La Spezia, Messina, Olbia, Pisa, Taranto, Termoli

a Genova, Agrigento, Foggia, Forlì, La Spezia, Messina, Olbia, Pisa, Taranto, Termoli +24°C a Napoli, Palermo, Reggio Calabria

a Napoli, Palermo, Reggio Calabria +25°C a Cagliari

a Cagliari +26°C a Peschici (FG)

