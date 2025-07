Meteo, le temperature minime di oggi 14 Luglio: +14°C a Arezzo

MeteoWeb

La nuova settimana si apre all’insegna di un ritorno della stabilità atmosferica, con condizioni più soleggiate anche sulle regioni centrali. Nel frattempo, il Nord Italia sarà sfiorato da una perturbazione in transito sull’Europa centrale, i cui effetti si concentreranno principalmente lungo l’arco alpino, portando qualche locale disturbo. Guardando al resto della settimana, l’alta pressione dovrebbe nuovamente prevalere, garantendo tempo stabile e temperature in aumento sulla maggior parte della Penisola. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì, il Nordest potrebbe essere interessato da un afflusso di correnti instabili che potrebbero provocare locali episodi di instabilità. Queste infiltrazioni, seppur di breve durata, potrebbero estendersi temporaneamente anche al medio versante adriatico, soprattutto nella giornata di giovedì.

Questa fase di instabilità sarà accompagnata da una moderata ventilazione settentrionale, in grado di sospingere aria leggermente più fresca. Di conseguenza, le temperature potranno subire un calo momentaneo al Nord e lungo le regioni adriatiche, prima di tornare a salire con il ritorno dell’anticiclone.

Le temperature minime di oggi, lunedì 14 luglio 2025:

+14°C a Arezzo, L’Aquila

a Arezzo, L’Aquila +15°C a Norcia, Rieti

a Norcia, Rieti +16°C a Siena

a Siena +17°C a Ascoli Piceno, Benevento, Biella, Cuneo, Frosinone, Grosseto, Nuoro, Perugia, Treviso, Varese, Viterbo

a Ascoli Piceno, Benevento, Biella, Cuneo, Frosinone, Grosseto, Nuoro, Perugia, Treviso, Varese, Viterbo +18°C a Firenze, Asti, Avellino, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Lucca, Terni, Udine

a Firenze, Asti, Avellino, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Lucca, Terni, Udine +19°C a Roma, Brescia, Cremona, Modena, La Spezia, Novara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Savona, Trento, Verbania, Viareggio, Vicenza

a Roma, Brescia, Cremona, Modena, La Spezia, Novara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Savona, Trento, Verbania, Viareggio, Vicenza +20°C a Milano, Torino, Genova, Chieti, Enna, Ferrara, Forlì, Iglesias, Imperia, Latina, Padova, Parma, Sassari, Teramo, Verona

a Milano, Torino, Genova, Chieti, Enna, Ferrara, Forlì, Iglesias, Imperia, Latina, Padova, Parma, Sassari, Teramo, Verona +21°C a Bologna, Caserta, Civitavecchia, Cosenza, Olbia, Rimini, Siracusa, Trieste, Venezia

a Bologna, Caserta, Civitavecchia, Cosenza, Olbia, Rimini, Siracusa, Trieste, Venezia +22°C a Alghero, Ancona, Caltanissetta, Brindisi, Matera, Pescara, Salerno, Sanremo, Trapani, Vasto

a Alghero, Ancona, Caltanissetta, Brindisi, Matera, Pescara, Salerno, Sanremo, Trapani, Vasto +23°C a Bari, Cagliari, Foggia, Lecce, Taranto

a Bari, Cagliari, Foggia, Lecce, Taranto +24°C a Agrigento, Termoli

a Agrigento, Termoli +25°C a Napoli, Catanzaro

a Napoli, Catanzaro +26°C a Catania, Messina, Reggio Calabria

a Catania, Messina, Reggio Calabria +27°C a Palermo

