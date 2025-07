Meteo, le temperature minime di oggi 15 Luglio: +12°C a Cascia

MeteoWeb

La settimana in corso sarà segnata da un andamento ancora piuttosto dinamico sul fronte meteo. Nei prossimi giorni, infatti, assisteremo al ritorno di una stabilità anticiclonica, seppur in modo timido e non uniforme su tutto il territorio nazionale. Dopo un inizio di settimana all’insegna di giornate generalmente soleggiate, tra mercoledì 16 e giovedì 17 luglio si farà strada una fase di maggiore instabilità che coinvolgerà principalmente il Nord-Est e, in misura più marginale, il medio versante adriatico.

Questa parentesi instabile sarà favorita da un indebolimento temporaneo dell’alta pressione che permetterà l’ingresso di correnti più fresche settentrionali. Tali infiltrazioni saranno accompagnate da un rinforzo dei venti da nord, con la conseguenza di un calo termico, soprattutto al Nord e lungo l’Adriatico, atteso per la giornata di giovedì. Un respiro di sollievo temporaneo che porterà un po’ di refrigerio dopo i picchi di caldo registrati nei giorni precedenti.

Con l’avvicinarsi del fine settimana, però, lo scenario tornerà nuovamente a mutare. Secondo le proiezioni attuali, l’anticiclone subtropicale tenderà a rinforzarsi di nuovo, riportando condizioni di maggiore stabilità atmosferica. Questo comporterà un nuovo aumento delle temperature, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali, con valori destinati a salire nuovamente sopra la media del periodo.

Si prevede quindi un ritorno del caldo estivo, anche se non dovrebbe trattarsi di un’ondata di calore prolungata. La fase stabile potrebbe comunque durare solo qualche giorno, confermando la natura altalenante di questa estate 2025.

Le temperature minime di oggi, martedì 15 luglio 2025

+12°C a Cascia

a Cascia +13°C a Amatrice

a Amatrice +14°C a Belluno, Norcia

a Belluno, Norcia +15°C a L’Aquila

a L’Aquila +16°C a Arezzo, Rieti

a Arezzo, Rieti +17°C a Bolzano, Cuneo

a Bolzano, Cuneo +18°C a Avellino, Campobasso, Enna, Lucca, Siena, Trento, Udine, Varese

a Avellino, Campobasso, Enna, Lucca, Siena, Trento, Udine, Varese +19°C a Asti, Benevento, Bergamo, Como, Perugia, Pisa, Savona, Treviso

a Asti, Benevento, Bergamo, Como, Perugia, Pisa, Savona, Treviso +20°C a Firenze, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Iglesias, Pordenone, Teramo, Verbania, Viareggio

a Firenze, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Iglesias, Pordenone, Teramo, Verbania, Viareggio +21°C a Milano, Genova, Brescia, Chieti, Civitavecchia, Cosenza, Cremona, Frosinone, Imperia, La Spezia, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Sassari, Terni, Vicenza, Viterbo

a Milano, Genova, Brescia, Chieti, Civitavecchia, Cosenza, Cremona, Frosinone, Imperia, La Spezia, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Sassari, Terni, Vicenza, Viterbo +22°C a Roma, Caserta, Catania, Ferrara, Forlì, Olbia, Matera, Nuoro, Parma, Torino, Trapani

a Roma, Caserta, Catania, Ferrara, Forlì, Olbia, Matera, Nuoro, Parma, Torino, Trapani +23°C a Bari, Ancona, Brindisi, Foggia, Lecce, Modena, Pescara, Rimini, Salerno, Sanremo, Trieste, Vasto, Venezia, Verona

a Bari, Ancona, Brindisi, Foggia, Lecce, Modena, Pescara, Rimini, Salerno, Sanremo, Trieste, Vasto, Venezia, Verona +24°C a Bologna, Cagliari, Agrigento

a Bologna, Cagliari, Agrigento +25°C a Napoli, Palermo, Catanzaro, Siracusa, Taranto, Termoli

a Napoli, Palermo, Catanzaro, Siracusa, Taranto, Termoli +26°C a Messina, Reggio Calabria

