Meteo, le temperature minime di oggi 16 Luglio: +13°C ad Amatrice

Nelle prossime ore, l’anticiclone subtropicale allenterà temporaneamente la sua presa sull’Italia, lasciando spazio a correnti più fresche e instabili di matrice atlantica. Questo cambiamento favorirà un aumento dell’instabilità atmosferica, con la possibilità di temporali sparsi, che inizieranno a manifestarsi principalmente sul Nord-Est per poi estendersi anche al versante adriatico e alle aree interne del Centro-Sud.

In questo contesto, l’arrivo di aria più fresca dall’Atlantico contribuirà anche a un calo parziale delle temperature, offrendo un breve sollievo dopo il caldo intenso dei giorni scorsi.

A partire da venerdì, però, lo scenario tornerà a cambiare: l’anticiclone riuscirà nuovamente a consolidarsi con maggiore forza, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. Questo porterà a un nuovo aumento delle temperature, con un ritorno del caldo intenso, in particolare sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 16 luglio 2025:

+13°C a Amatrice

a Amatrice +14°C a Norcia

a Norcia +16°C a Arezzo, Rieti

a Arezzo, Rieti +17°C a Avellino, Benevento

a Avellino, Benevento +18°C a Belluno

a Belluno +19°C a Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Cuneo, Enna, L’Aquila

a Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Cuneo, Enna, L’Aquila +20°C a Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Savona, Trapani, Udine

a Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Savona, Trapani, Udine +21°C a Torino, Genova, Firenze, La Spezia, Nuoro, Sassari, Siena, Teramo, Trento, Treviso, Varese, Viareggio

a Torino, Genova, Firenze, La Spezia, Nuoro, Sassari, Siena, Teramo, Trento, Treviso, Varese, Viareggio +22°C a Brescia, Caserta, Catania, Cosenza, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Imperia, Novara, Perugia, Pisa, Potenza, Rimini, Siracusa, Terni

a Brescia, Caserta, Catania, Cosenza, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Imperia, Novara, Perugia, Pisa, Potenza, Rimini, Siracusa, Terni +23°C a Milano, Alghero, Ancona, Frosinone, Latina, Matera, Parma, Pordenone, Salerno, Sanremo, Vasto, Venezia, Vicenza

a Milano, Alghero, Ancona, Frosinone, Latina, Matera, Parma, Pordenone, Salerno, Sanremo, Vasto, Venezia, Vicenza +24°C a Roma, Bologna, Cagliari, Agrigento, Civitavecchia, Olbia, Padova, Piacenza

a Roma, Bologna, Cagliari, Agrigento, Civitavecchia, Olbia, Padova, Piacenza +25°C a Bari, Reggio Calabria, Catanzaro, Iglesias, Lecce, Taranto, Trieste

a Bari, Reggio Calabria, Catanzaro, Iglesias, Lecce, Taranto, Trieste +26°C a Napoli, Brindisi, Messina, Pescara, Termoli

a Napoli, Brindisi, Messina, Pescara, Termoli +27°C a Palermo

