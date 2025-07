Meteo, le temperature minime di oggi 17 Luglio: +15°C a Isernia

MeteoWeb

La situazione meteo sull’Italia continua a essere influenzata da un flusso di correnti atlantiche piuttosto fresche e lievemente instabili, che nelle prossime ore porteranno effetti soprattutto sulle regioni del Nord-Est e lungo il versante adriatico centro-settentrionale. Per la giornata di giovedì 17 luglio è attesa una nuova fase di instabilità, con la formazione di temporali localmente intensi lungo le aree alpine e prealpine orientali, ma anche su parte dell’entroterra adriatico. I fenomeni, in prevalenza a ridosso dei rilievi, saranno accompagnati da un lieve ma percepibile calo termico al Centro e al Sud, dove le temperature si porteranno su valori prossimi alla media stagionale.

A partire da venerdì 18 luglio, invece, si conferma un progressivo rinforzo dell’alta pressione subtropicale che tornerà a stabilizzare il tempo su gran parte della Penisola. Il fine settimana sarà quindi caratterizzato da condizioni più stabili e ampiamente soleggiate, specie al Centro-Sud e lungo le coste tirreniche.

Il Nord Italia resterà però ai margini del campo anticiclonico: già da sabato, una nuova perturbazione atlantica potrebbe sfiorare le regioni settentrionali, con possibili rovesci e temporali soprattutto su Alpi e Prealpi.

Le temperature minime di oggi, giovedì 17 luglio 2025:

+15°C a Isernia, Norcia

a Isernia, Norcia +16°C a Belluno

a Belluno +17°C a Rieti

a Rieti +18°C a Ascoli Piceno, Cuneo, L’Aquila, Nuoro, Treviso

a Ascoli Piceno, Cuneo, L’Aquila, Nuoro, Treviso +19°C a Bolzano, Campobasso, Como, Pordenone, Udine

a Bolzano, Campobasso, Como, Pordenone, Udine +20°C a Benevento, Ferrara, Padova, Trapani, Trento

a Benevento, Ferrara, Padova, Trapani, Trento +21°C a Milano, Avellino, Brescia, Brindisi, Cremona, Enna, Forlì, Modena, Perugia, Sassari, Siracusa, Teramo, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo

a Milano, Avellino, Brescia, Brindisi, Cremona, Enna, Forlì, Modena, Perugia, Sassari, Siracusa, Teramo, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo +22°C a Bologna, Torino, Ancona, Caltanissetta, Catania, Chieti, Frosinone, Piacenza, Potenza, Rimini, Siena, Terni, Trieste, Vasto, Verbania

a Bologna, Torino, Ancona, Caltanissetta, Catania, Chieti, Frosinone, Piacenza, Potenza, Rimini, Siena, Terni, Trieste, Vasto, Verbania +23°C a Bari, Cagliari, Caserta, Cosenza, Iglesias, Imperia, La Spezia, Lucca, Matera, Novara, Olbia, Pisa, Sanremo, Viareggio

a Bari, Cagliari, Caserta, Cosenza, Iglesias, Imperia, La Spezia, Lucca, Matera, Novara, Olbia, Pisa, Sanremo, Viareggio +24°C a Roma, Firenze, Agrigento, Pescara, Termoli

a Roma, Firenze, Agrigento, Pescara, Termoli +25°C a Reggio Calabria, Alghero, Catanzaro, Foggia, Lecce, Salerno

a Reggio Calabria, Alghero, Catanzaro, Foggia, Lecce, Salerno +26°C a Messina

a Messina +27°C a Palermo, Taranto

