Meteo, le temperature minime di oggi 18 Luglio: +15°C a Belluno

MeteoWeb

Da oggi, venerdì, l’anticiclone torna protagonista sull’Italia, portando con sé condizioni di maggiore stabilità atmosferica e un progressivo aumento delle temperature. Dopo alcuni giorni più miti, la colonnina di mercurio è destinata a risalire, con il caldo in graduale intensificazione, in particolare sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori. Il tempo si manterrà per lo più soleggiato, con cieli sereni e pochi disturbi sulle aree centrali e meridionali della Penisola. Le giornate si preannunciano luminose, ma via via più calde, e l’afa tornerà a farsi sentire, soprattutto nei centri urbani e nelle pianure interne.

Diverso il quadro previsto per il Nord, dove tra sabato e lunedì si attende un moderato passaggio instabile. Alcuni impulsi perturbati in transito sull’Europa centrale, infatti, potrebbero sfiorare l’arco alpino, innescando rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, Prealpi e localmente anche sulle pianure limitrofe, in particolare nel pomeriggio o in serata.

Sul fronte termico, le temperature sono tornate in linea con la norma stagionale o leggermente superiori. Tuttavia, con l’approssimarsi del fine settimana, si assisterà a un’ulteriore impennata del caldo, accompagnata da un sensibile aumento del disagio fisiologico da afa, soprattutto nelle aree interne del Centro e del Sud.

Le temperature minime di oggi, venerdì 18 luglio 2025:

+15°C a Belluno, Rieti

a Belluno, Rieti +16°C a Arezzo, Ascoli Piceno, Campobasso, L’Aquila

a Arezzo, Ascoli Piceno, Campobasso, L’Aquila +17°C a Bolzano, Potenza, Teramo

a Bolzano, Potenza, Teramo +18°C a Benevento, Cuneo, Nuoro, Treviso

a Benevento, Cuneo, Nuoro, Treviso +19°C a Avellino, Chieti, Lanciano, Forlì, Modena, Sassari, Udine

a Avellino, Chieti, Lanciano, Forlì, Modena, Sassari, Udine +20°C a Bologna, Firenze, Ancona, Bergamo, Como, Cosenza, Iglesias, Lucca, Matera, Varese

a Bologna, Firenze, Ancona, Bergamo, Como, Cosenza, Iglesias, Lucca, Matera, Varese +21°C a Enna, Ferrara, Perugia, Pescara, Piacenza, Rimini, Siena, Trapani, Trento, Vasto, Viterbo

a Enna, Ferrara, Perugia, Pescara, Piacenza, Rimini, Siena, Trapani, Trento, Vasto, Viterbo +22°C a Milano, Torino, Alghero, Brescia, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Foggia, Olbia, Padova, Terni, Vicenza

a Milano, Torino, Alghero, Brescia, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Foggia, Olbia, Padova, Terni, Vicenza +23°C a Roma, Bari, Cagliari, La Spezia, Novara, Pisa, Salerno, Termoli, Venezia

a Roma, Bari, Cagliari, La Spezia, Novara, Pisa, Salerno, Termoli, Venezia +24°C a Genova, Agrigento, Caserta, Imperia, Savona, Sorrento

a Genova, Agrigento, Caserta, Imperia, Savona, Sorrento +25°C a Brindisi, Lecce, Messina, Reggio Calabria, Sanremo, Taranto, Verona, Viareggio

a Brindisi, Lecce, Messina, Reggio Calabria, Sanremo, Taranto, Verona, Viareggio +26°C a Napoli, Palermo, Siracusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: