Meteo, le temperature minime di oggi 19 Luglio: +15°C a Trapani

Una nuova fase di stabilità atmosferica è pronta a consolidarsi sull’Italia, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove il tempo si manterrà per lo più soleggiato e privo di disturbi. Ma insieme al cielo sereno, tornerà anche il caldo intenso, destinato ad acuirsi nei prossimi giorni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, si profila infatti un netto aumento delle temperature, con condizioni di afa sempre più opprimente, specie nelle aree interne e nelle grandi città. I termometri si preparano a toccare valori estremamente elevati, fino a superare i 40°C in Sardegna, Sicilia e in diverse zone del Sud Italia.

Quella che si sta delineando potrebbe essere, a tutti gli effetti, la più forte ondata di calore di questa prima parte dell’estate 2025. Un evento che, se confermato, metterà a dura prova sia il comfort fisico che le infrastrutture urbane, soprattutto nelle ore notturne con il rischio di notti tropicali sempre più frequenti.

Diversa, invece, la situazione per il Nord Italia, dove la cupola anticiclonica faticherà a imporsi del tutto. Le regioni settentrionali resteranno in parte esposte all’influenza di correnti più fresche e instabili legate al passaggio di due perturbazioni in transito sull’Europa centrale. Ciò comporterà un maggiore dinamismo del tempo, con possibilità di rovesci e temporali sparsi, in particolare sulle zone alpine e prealpine.

L’estate, dunque, mostra il suo volto più caldo e severo al Centro-Sud, mentre al Nord si intravede qualche parentesi di instabilità: un’Italia divisa dal punto di vista meteorologico, come spesso accade nei mesi estivi.

Le temperature minime di oggi, sabato 19 luglio 2025:

+15°C a Trapani

a Trapani +16°C a Avellino, Avezzano, Benevento

a Avellino, Avezzano, Benevento +17°C a Ascoli Piceno, L’Aquila, Rieti

a Ascoli Piceno, L’Aquila, Rieti +18°C a Arezzo, Bibione, Brindisi, Campobasso, Enna, Potenza

a Arezzo, Bibione, Brindisi, Campobasso, Enna, Potenza +19°C a Alghero, Bolzano, Brescia, Cuneo

a Alghero, Bolzano, Brescia, Cuneo +20°C a Bari, Asti, Alessandria, Cosenza, Siena

a Bari, Asti, Alessandria, Cosenza, Siena +21°C a Bergamo, Caltanissetta, Como, Foggia, Frosinone, Iglesias, Lecce, Lucca, Modena, Padova, Perugia, Rimini, Foggia, Ferrara, Forlì, Matera, Nuoro, Pescara, Piacenza, Siracusa, Termoli, Vicenza, Viterbo

a Bergamo, Caltanissetta, Como, Foggia, Frosinone, Iglesias, Lecce, Lucca, Modena, Padova, Perugia, Rimini, Foggia, Ferrara, Forlì, Matera, Nuoro, Pescara, Piacenza, Siracusa, Termoli, Vicenza, Viterbo +22°C a Latina, Livorno, Novara, Salerno

a Latina, Livorno, Novara, Salerno +23°C a Roma, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Catania, Ancona, Chieti, La Spezia, Pisa, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Verona

a Roma, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Catania, Ancona, Chieti, La Spezia, Pisa, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Verona +24°C a Cagliari, Catanzaro, Sanremo, Sorrento, Venezia

a Cagliari, Catanzaro, Sanremo, Sorrento, Venezia +25°C a Palermo, Agrigento, Messina, Reggio Calabria

a Palermo, Agrigento, Messina, Reggio Calabria +26°C a Napoli

