Meteo, le temperature minime di oggi 2 Luglio: +18°C a Bolzano

L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena atmosferica su gran parte della nostra Penisola, mantenendo condizioni stabili e calde. Tuttavia, sulle regioni settentrionali iniziano a comparire i primi segnali di cedimento di questa struttura, preludio a un cambiamento più marcato. Proprio al Nord, infatti, si intensificheranno episodi di instabilità, con la formazione di temporali durante le ore pomeridiane e serali. Questi rovesci, spesso originati lungo l’arco alpino, tenderanno poi a estendersi e sconfinare verso la Pianura Padana, portando con sé un aumento della variabilità.

A causa dei forti contrasti termici presenti tra l’aria calda preesistente e l’aria più fresca in arrivo, non si escludono fenomeni di forte intensità, che potranno manifestarsi con locali grandinate, nubifragi improvvisi e raffiche di vento.

Segnaliamo inoltre la possibilità di temporali di calore anche lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale, dove la forte energia accumulata nei bassi strati potrà favorire lo sviluppo di celle convettive soprattutto nelle ore centrali del giorno.

In sintesi, mentre il Centro-Sud continuerà a godere di condizioni più stabili e soleggiate, il Nord dovrà fare i conti con un aumento dell’instabilità e con il rischio di fenomeni violenti, tipici della stagione estiva.

Le temperature minime di oggi, 2 luglio 2025

+18°C a Bolzano, L’Aquila, Morano Calabro (CS)

a Bolzano, L’Aquila, Morano Calabro (CS) +21°C a Torino, Bergamo, Cosenza, Trento

a Torino, Bergamo, Cosenza, Trento +22°C a Ancona, Arezzo, Campobasso, Teramo, Terni, Treviso

a Ancona, Arezzo, Campobasso, Teramo, Terni, Treviso +23°C a Brescia, Caltanissetta, Catania, Cremona, Forlì, Lucca, Oristano, Pordenone, Potenza, Udine

a Brescia, Caltanissetta, Catania, Cremona, Forlì, Lucca, Oristano, Pordenone, Potenza, Udine +24°C a Milano, Empoli, Foligno, Iglesias, Lampedusa, Pescara, Perugia, Matera, Mazara del Vallo (TP), Padova, Rimini, Vasto (CH), Verona, Vicenza

a Milano, Empoli, Foligno, Iglesias, Lampedusa, Pescara, Perugia, Matera, Mazara del Vallo (TP), Padova, Rimini, Vasto (CH), Verona, Vicenza +25°C a Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catanzaro, Foggia, Frosinone, Lecce, Pisa, Reggio Emilia, Sassari, Savona, Siena, Venezia, Viareggio

a Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catanzaro, Foggia, Frosinone, Lecce, Pisa, Reggio Emilia, Sassari, Savona, Siena, Venezia, Viareggio +26°C a Roma, Palermo, Genova, Firenze, Reggio Calabria, Civitavecchia, Ferrara, Salerno, Sanremo, Trieste

a Roma, Palermo, Genova, Firenze, Reggio Calabria, Civitavecchia, Ferrara, Salerno, Sanremo, Trieste +27°C a Caserta, Fasano (BR), Parma, Piacenza, Termoli (CB)

a Caserta, Fasano (BR), Parma, Piacenza, Termoli (CB) +28°C a Napoli, La Spezia

a Napoli, La Spezia +29°C a Messina

