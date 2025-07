Meteo, le temperature minime di oggi 21 Luglio: +16°C a Como

MeteoWeb

L’estate torna a mostrare il suo volto più acceso e contrastato. Mentre il Centro-Sud e le Isole maggiori si trovano sotto il pieno controllo dell’anticiclone subtropicale, al Nord si conferma uno scenario decisamente più instabile. Al Sud e sulle Isole si consolida una fase di tempo stabile e soleggiato, accompagnata da un nuovo, deciso rialzo delle temperature. Le prossime giornate saranno segnate da un’ondata di calore particolarmente intensa, con valori termici in continua ascesa. Le proiezioni più recenti parlano chiaro: entro metà settimana si potrebbero superare i +40°C in diverse aree interne della Sardegna, della Sicilia e del versante meridionale peninsulare. Un caldo torrido, destinato a mettere sotto pressione popolazione, infrastrutture e sistemi energetici.

Tutt’altra storia per il Nord Italia, dove l’alta pressione fatica a consolidarsi. Qui il flusso atlantico continua a convogliare impulsi instabili collegati a perturbazioni in transito sull’Europa centrale. Sono quindi attesi nuovi episodi di maltempo, con temporali anche di forte intensità, rovesci improvvisi e possibili raffiche di vento.

Le temperature minime di oggi, lunedì 21 luglio 2025:

+16°C a Como, Varese

a Como, Varese +18°C a Biella, Cuneo, L’Aquila, Vercelli

a Biella, Cuneo, L’Aquila, Vercelli +19°C a Ascoli Piceno, Benevento, Campobasso, Rieti

a Ascoli Piceno, Benevento, Campobasso, Rieti +20°C a Milano, Torino, Potenza

a Milano, Torino, Potenza +21°C a Alghero, Asti, Bolzano, Enna, Sassari, Siracusa, Trento

a Alghero, Asti, Bolzano, Enna, Sassari, Siracusa, Trento +22°C a Avellino, Cosenza, Frosinone, Olbia, Siena, Trapani, Udine, Vicenza

a Avellino, Cosenza, Frosinone, Olbia, Siena, Trapani, Udine, Vicenza +23°C a Arezzo, Bergamo, Caltanissetta, Iglesias, Nuoro, Piacenza, Salerno, Sanremo, Teramo, Viterbo

a Arezzo, Bergamo, Caltanissetta, Iglesias, Nuoro, Piacenza, Salerno, Sanremo, Teramo, Viterbo +24°C a Roma, Agrigento, Ancona, Brescia, Brindisi, Chieti, Matera, Pescara, Pisa, Viareggio, Taranto

a Roma, Agrigento, Ancona, Brescia, Brindisi, Chieti, Matera, Pescara, Pisa, Viareggio, Taranto +25°C a Firenze, Genova, Cagliari, Catania, Foggia, Forlì, La Spezia, Lecce, Pescara, Rimini, Trieste, Verona

a Firenze, Genova, Cagliari, Catania, Foggia, Forlì, La Spezia, Lecce, Pescara, Rimini, Trieste, Verona +26°C a Napoli, Bari, Catanzaro, Reggio Calabria, Savona, Termoli, Vasto, Venezia

a Napoli, Bari, Catanzaro, Reggio Calabria, Savona, Termoli, Vasto, Venezia +27°C a Bologna, Palermo, Messina

