Meteo, le temperature minime di oggi 22 Luglio: +14°C a Belluno

La terza settimana di luglio prosegue con condizioni meteorologiche estreme e contrastanti lungo la Penisola. Mentre il Sud e le Isole maggiori sono ancora sotto l’influenza di un’ondata di caldo intensa, il Nord Italia resta vulnerabile all’arrivo di nuovi sistemi perturbati in discesa dall’Europa centrale. Fino a venerdì 25 luglio, le regioni meridionali continueranno a fare i conti con temperature molto elevate, con valori che potranno superare i 40°C in più aree interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. In particolare, nella giornata odierna – martedì 22 – l’effetto combinato di un temporaneo rinforzo dei venti di Maestrale e la compressione dell’aria lungo i rilievi orientali dell’isola sta generando un marcato effetto Foehn, capace di far impennare le temperature fino a 45°C sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica. Non si escludono punte eccezionali di 46-47°C nel Catanese e nel Siracusano.

Al contrario, il Nord Italia si trova sul bordo dell’alta pressione subtropicale e risente del passaggio di fronti perturbati in discesa dalla Francia e dalla Germania. Questa dinamica espone le regioni settentrionali a nuove fasi di instabilità anche marcata, con la possibilità di temporali intensi, rovesci improvvisi, forti raffiche di vento e grandinate localizzate, soprattutto tra pomeriggio e sera nei prossimi giorni.

Le temperature minime di oggi, martedì 22 luglio 2025:

+14°C a Belluno

a Belluno +15°C a Cuneo

a Cuneo +17°C a Bolzano, Verbania, Vicenza

a Bolzano, Verbania, Vicenza +18°C a Como, L’Aquila, Nuoro, Varese

a Como, L’Aquila, Nuoro, Varese +19°C a Arezzo, Avellino, Biella, Rieti, Sassari, Trento

a Arezzo, Avellino, Biella, Rieti, Sassari, Trento +20°C a Torino, Alghero, Benevento, Bergamo, Campobasso, Lucca, Siena, Trapani, Udine

a Torino, Alghero, Benevento, Bergamo, Campobasso, Lucca, Siena, Trapani, Udine +21°C a Milano, Ascoli Piceno, Brescia, Potenza

a Milano, Ascoli Piceno, Brescia, Potenza +22°C a Ferrara, Frosinone, Modena, Padova, Perugia, Piacenza, Savona, Teramo

a Ferrara, Frosinone, Modena, Padova, Perugia, Piacenza, Savona, Teramo +23°C a Firenze, Genova, Iglesias, La Spezia, Olbia, Parma, Pisa, Salerno, Sanremo, Venezia

a Firenze, Genova, Iglesias, La Spezia, Olbia, Parma, Pisa, Salerno, Sanremo, Venezia +24°C a Bologna, Brindisi, Cagliari, Chieti, Forlì, Rimini, Siracusa, Terni

a Bologna, Brindisi, Cagliari, Chieti, Forlì, Rimini, Siracusa, Terni +25°C a Roma, Bari, Civitavecchia, Latina, Livorno, Pescara, Taranto, Trieste, Verona

a Roma, Bari, Civitavecchia, Latina, Livorno, Pescara, Taranto, Trieste, Verona +26°C a Napoli, Agrigento, Ancona, Caltanissetta, Cosenza, Lecce, Vasto

a Napoli, Agrigento, Ancona, Caltanissetta, Cosenza, Lecce, Vasto +27°C a Palermo, Enna, Matera, Termoli

a Palermo, Enna, Matera, Termoli +28°C a Catania, Foggia, Reggio Calabria

a Catania, Foggia, Reggio Calabria +30°C a Catanzaro, Messina

