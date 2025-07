Meteo, le temperature minime di oggi 23 Luglio: +14°C ad Arezzo

MeteoWeb

Una nuova perturbazione è in avvicinamento all’Italia settentrionale e nelle prossime ore porterà con sé condizioni di maltempo anche di forte intensità. Il Nord si prepara quindi a una nuova fase instabile, mentre il Centro-Sud continuerà a fare i conti con l’ondata di caldo che sta caratterizzando questa settimana di luglio. Nelle regioni centro-meridionali, e in particolare sulla Sardegna, la presenza del flusso subtropicale manterrà il tempo in prevalenza stabile e molto caldo, anche se con qualche lieve attenuazione tra oggi e venerdì. Le temperature rimarranno elevate, ma con valori più contenuti rispetto ai picchi estremi dei giorni scorsi. Tuttavia, l’afa si farà ancora sentire, specie nelle aree interne lontane dalle brezze marine.

Le regioni del settentrionali, ancora una volta al margine della cupola anticiclonica, saranno esposte all’influenza di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Questa configurazione favorirà l’alternanza di schiarite e annuvolamenti, con un crescente rischio di temporali che localmente potranno risultare forti e accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Dal punto di vista termico, il Nord continuerà a beneficiare di un contesto meno rovente rispetto al resto del Paese. Nonostante ciò, sull’Emilia Romagna meridionale saranno ancora possibili picchi termici elevati, con massime che localmente potranno raggiungere i 34-35°C.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 23 luglio 2025:

+14°C a Arezzo

a Arezzo +15°C a Rieti

a Rieti +16°C a Ascoli Piceno, L’Aquila, Trapani

a Ascoli Piceno, L’Aquila, Trapani +17°C a Cuneo, Potenza, Sassari

a Cuneo, Potenza, Sassari +18°C a Alghero, Avellino, Benevento, Campobasso, Perugia

a Alghero, Avellino, Benevento, Campobasso, Perugia +19°C a Modena, Vicenza

a Modena, Vicenza +20°C a Firenze, Cosenza, Nuoro, Pisa, Rimini, Teramo, Terni, Viareggio

a Firenze, Cosenza, Nuoro, Pisa, Rimini, Teramo, Terni, Viareggio +21°C a Bergamo, Bolzano, Latina, Piacenza, Trento, Udine

a Bergamo, Bolzano, Latina, Piacenza, Trento, Udine +22°C a Roma, Milano, Torino, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Ferrara, Forlì, Iglesias, La Spezia, Olbia

a Roma, Milano, Torino, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Ferrara, Forlì, Iglesias, La Spezia, Olbia +23°C a Napoli, Genova, Bologna, Ancona, Matera, Pescara, Salerno, Sanremo, Venezia

a Napoli, Genova, Bologna, Ancona, Matera, Pescara, Salerno, Sanremo, Venezia +24°C a Catanzaro, Enna, Savona, Trieste

a Catanzaro, Enna, Savona, Trieste +25°C a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Termoli, Vasto

a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Termoli, Vasto +26°C a Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa

a Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa +27°C a Taranto, Verona

a Taranto, Verona +28°C a Agrigento

