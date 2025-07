Meteo, le temperature minime di oggi 24 Luglio: +16°C a Avellino

MeteoWeb

L’Italia si presenta nuovamente spaccata in due dal punto di vista meteorologico. Tra oggi e domani, infatti, le regioni settentrionali saranno interessate da una fase di spiccata instabilità, innescata dal transito di una perturbazione atlantica che porterà numerosi temporali a carattere sparso. I fenomeni, oltre a coinvolgere la fascia alpina e prealpina, potranno estendersi anche alle aree di pianura, risultando localmente intensi, soprattutto sul Nord-Ovest. Le correnti fresche in quota, di matrice atlantica, contribuiranno a contenere le temperature, rendendo l’aria più respirabile rispetto ai giorni scorsi. In particolare, domani, su alcune province del Nord-Ovest si potranno registrare valori termici al di sotto delle medie stagionali, un evento piuttosto raro nel cuore dell’estate.

Situazione ben diversa nel resto della Penisola. Il Centro-Sud e le Isole Maggiori continueranno a essere protetti da un campo di alta pressione, che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, questo significa anche la prosecuzione di un’ondata di caldo molto intenso, con temperature elevate e sensazione di afa in ulteriore aumento, in particolare nelle zone interne del Mezzogiorno e sulla Sicilia.

Le temperature minime di oggi, giovedì 24 luglio 2025:

+16°C a Arezzo, Avellino, Cuneo

a Arezzo, Avellino, Cuneo +17°C a L’Aquila, Potenza, Rieti

a L’Aquila, Potenza, Rieti +18°C a Ascoli Piceno, Benevento, Bolzano, Trento

a Ascoli Piceno, Benevento, Bolzano, Trento +19°C a Torino, Bergamo, Campobasso

a Torino, Bergamo, Campobasso +20°C a Brescia, Perugia

a Brescia, Perugia +21°C a Milano, Firenze, Imperia, Latina, Nuoro, Piacenza, Pisa, Sassari, Siracusa, Terni, Udine, Verona, Viareggio, Viterbo

a Milano, Firenze, Imperia, Latina, Nuoro, Piacenza, Pisa, Sassari, Siracusa, Terni, Udine, Verona, Viareggio, Viterbo +22°C a Brindisi, Alghero, La Spezia, Modena, Salerno, Teramo

a Brindisi, Alghero, La Spezia, Modena, Salerno, Teramo +23°C a Roma, Bologna, Iglesias, Olbia, Padova, Rimini, Sanremo

a Roma, Bologna, Iglesias, Olbia, Padova, Rimini, Sanremo +24°C a Napoli, Genova, Bari, Ancona, Catania, Chieti, Matera, Pescara, Savona, Trapani

a Napoli, Genova, Bari, Ancona, Catania, Chieti, Matera, Pescara, Savona, Trapani +25°C a Cagliari, Agrigento, Catanzaro, Enna, Foggia, Forlì, Lecce, Termoli, Trieste, Venezia

a Cagliari, Agrigento, Catanzaro, Enna, Foggia, Forlì, Lecce, Termoli, Trieste, Venezia +26°C a Palermo, Caltanissetta, Messina, Reggio Calabria, Taranto, Vasto

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: