Meteo, le temperature minime di oggi 25 Luglio: +15°C a Varese

Una nuova fase di sta interessando l’Italia, con condizioni meteo profondamente diverse tra Nord e Sud. La perturbazione atlantica che ha raggiunto le regioni settentrionali continua a influenzare il tempo, mantenendo un quadro instabile su buona parte del Nord, con rovesci e temporali localmente intensi. Tra oggi, venerdì 25 luglio, e sabato 26, il sistema perturbato tenderà a scendere di latitudine, interessando in modo più attenuato anche le regioni centrali, la Sardegna e le aree interne del Sud peninsulare, dove non si escludono isolati fenomeni.

Nel frattempo, il Sud Italia e la Sicilia restano sotto l’influenza di una massa d’aria molto calda di origine sahariana, che continua a mantenere le temperature su valori estremi. Nei settori interni di Calabria, Basilicata, Puglia e soprattutto in Sicilia, sono attesi nuovi picchi oltre i 40°C, in particolare nelle vallate e nelle zone meno ventilate.

Anche alcune aree del Centro Italia, come l’interno della Toscana, dell’Umbria e del Lazio, saranno interessate da temperature decisamente elevate, sebbene con valori più contenuti rispetto al Sud.

Il fine settimana si preannuncia quindi spaccato in due: da una parte temporali e aria più fresca al Nord, dall’altra caldo torrido e afa persistente al Sud. Un’Italia ancora una volta divisa dalla complessa interazione tra correnti atlantiche fresche e rimonte subtropicali.

Le temperature minime di oggi, venerdì 25 luglio 2025:

+15°C a Varese

a Varese +16°C a Benevento, Biella, Bolzano, Rieti

a Benevento, Biella, Bolzano, Rieti +17°C a Avellino, Verbania

a Avellino, Verbania +18°C a Torino, Ascoli Piceno, Bergamo, Cuneo, L’Aquila, Trento

a Torino, Ascoli Piceno, Bergamo, Cuneo, L’Aquila, Trento +19°C a Milano, Arezzo, Piacenza

a Milano, Arezzo, Piacenza +20°C a Brescia, Nuoro, Sassari, Siena, Udine, Vicenza

a Brescia, Nuoro, Sassari, Siena, Udine, Vicenza +21°C a Campobasso, La Spezia, Pisa, Viareggio

a Campobasso, La Spezia, Pisa, Viareggio +22°C a Roma, Firenze, Frosinone, Modena, Potenza, Savona, Teramo

a Roma, Firenze, Frosinone, Modena, Potenza, Savona, Teramo +23°C a Bologna, Alghero, Chieti, Lecce, Olbia, Salerno, Venezia, Verona

a Bologna, Alghero, Chieti, Lecce, Olbia, Salerno, Venezia, Verona +24°C a Genova, Brindisi, Cosenza, Pescara, Rimini, Trieste

a Genova, Brindisi, Cosenza, Pescara, Rimini, Trieste +25°C a Enna, Taranto

a Enna, Taranto +26°C a Napoli, Cagliari, Ancona, Foggia, Iglesias, Messina, Termoli

a Napoli, Cagliari, Ancona, Foggia, Iglesias, Messina, Termoli +27°C a Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro

a Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro +28°C a Palermo, Matera, Reggio Calabria

a Palermo, Matera, Reggio Calabria +29°C a Agrigento

