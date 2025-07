Meteo, le temperature minime di oggi 26 Luglio: +15°C a Nuoro

MeteoWeb

Nella giornata di sabato 26 luglio la perturbazione atlantica continuerà a interessare le regioni settentrionali, estendendo gradualmente i suoi effetti anche al Centro e, in misura più attenuata, al Sud. Nel corso della notte il sistema perturbato si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio, già da domenica 27, a condizioni di tempo stabile e cieli sereni su gran parte del Paese. L’afflusso di correnti più fresche al seguito del fronte favorirà un calo delle temperature, attenuando la calura sulle regioni centrali, sulla Sardegna e lungo il basso Tirreno.

Sulle aree ioniche, invece, saranno ancora possibili gli ultimi picchi di caldo intenso con valori vicini ai 40°C prima di un graduale miglioramento.

Le temperature minime di oggi, sabato 26 luglio 2025:

+15°C a Aosta, Cuneo, Nuoro, Varese

a Aosta, Cuneo, Nuoro, Varese +16°C a Belluno, Bolzano, Como

a Belluno, Bolzano, Como +17°C a Novara, Verona, Bologna, Pordenone, Torino, Ferrara, Bergamo

a Novara, Verona, Bologna, Pordenone, Torino, Ferrara, Bergamo +18°C a Piacenza, Udine, Venezia, Alghero, Milano, Sassari, Trento

a Piacenza, Udine, Venezia, Alghero, Milano, Sassari, Trento +19°C a Rimini, Treviso, Arezzo, Grosseto, Brescia, Firenze, Trieste, Rieti

a Rimini, Treviso, Arezzo, Grosseto, Brescia, Firenze, Trieste, Rieti +20°C a Pisa, Viterbo, Cagliari, L’Aquila

a Pisa, Viterbo, Cagliari, L’Aquila +21°C a Benevento, Olbia, Genova, Ancona, Perugia

a Benevento, Olbia, Genova, Ancona, Perugia +22°C a Pescara, Avellino

a Pescara, Avellino +23°C a Catania, Chieti, Terni

a Catania, Chieti, Terni +24°C a Siracusa, Roma, Campobasso, Civitavecchia, Cosenza, Foggia, Lecce, Vasto

a Siracusa, Roma, Campobasso, Civitavecchia, Cosenza, Foggia, Lecce, Vasto +25°C a Bari, Lamezia Terme, Enna, Reggio Calabria, Potenza, Matera, Termoli

a Bari, Lamezia Terme, Enna, Reggio Calabria, Potenza, Matera, Termoli +26°C a Brindisi, Caltanissetta, Catanzaro

a Brindisi, Caltanissetta, Catanzaro +27°C a Trapani, Gela, Palermo

a Trapani, Gela, Palermo +28°C a Napoli, Messina, Agrigento, Taranto

