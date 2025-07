Meteo, le temperature minime di oggi 27 Luglio: +13°C a Bolzano

MeteoWeb

La giornata odierna segna il ritorno di condizioni stabili su gran parte del Paese. L’ingresso di masse d’aria più fresca, inoltre, favorirà un netto ridimensionamento delle temperature soprattutto al Centro-Sud, inclusi i settori ionici dove si erano toccati gli ultimi picchi vicini ai 40 °C. Con questa data si può considerare conclusa la prima (vera) ondata di calore dell’estate, che ha colpito in modo particolare le regioni centro-meridionali lasciando il Nord solo marginalmente coinvolto. Nei prossimi giorni lo scenario sarà caratterizzato da valori termici più moderati, spesso al di sotto delle medie stagionali.

Lunedì 28 è atteso inoltre l’arrivo di una nuova perturbazione che riporterà piogge e temporali diffusi, accompagnati da un ulteriore calo delle temperature.

Le temperature minime di oggi, domenica 27 luglio 2025:

+13°C a Bolzano

a Bolzano +14°C a Arezzo

a Arezzo +15°C a Bergamo, Viterbo

a Bergamo, Viterbo +16°C a Campobasso, Firenze, Novara, Milano, Torino, Verona, Grosseto, Pescara

a Campobasso, Firenze, Novara, Milano, Torino, Verona, Grosseto, Pescara +17°C a Bologna, Enna, Udine, Treviso

a Bologna, Enna, Udine, Treviso +18°C a Brescia, Ancona, Ferrara, Rimini, Trieste, Venezia, Foggia

a Brescia, Ancona, Ferrara, Rimini, Trieste, Venezia, Foggia +19°C a Genova, Matera, Roma, Pisa

a Genova, Matera, Roma, Pisa +20°C a Napoli, Chieti

a Napoli, Chieti +21°C a Civitavecchia, Bari

a Civitavecchia, Bari +22°C a Cagliari, Alghero

a Cagliari, Alghero +23°C a Catania, Olbia

a Catania, Olbia +24°C a Lecce, Gela

a Lecce, Gela +25°C a Trapani, Siracusa, Lampedusa, Lamezia Terme, Brindisi, Reggio Calabria, Messina

a Trapani, Siracusa, Lampedusa, Lamezia Terme, Brindisi, Reggio Calabria, Messina +26°C a Palermo

