Meteo, le temperature minime di oggi 28 Luglio: +16°C ad Arezzo

Tra lunedì 28 luglio e martedì 29 luglio l’Italia sarà interessata da una fase di maltempo intenso e diffuso, accompagnata da un sensibile calo delle temperature. La perturbazione porterà piogge e temporali soprattutto tra Emilia-Romagna e le regioni centrali adriatiche, dove il contesto assumerà caratteri quasi autunnali. In queste aree le temperature potranno scendere fino a 10°C al di sotto delle medie stagionali. I fenomeni potranno risultare localmente insistenti e talvolta di forte intensità, con possibili criticità legate ad accumuli di pioggia e temporali.

Nord-Ovest, estremo Sud e Isole maggiori saranno invece interessati solo marginalmente da questo peggioramento.

Le temperature minime di oggi, lunedì 28 luglio 2025:

+16°C a Bolzano, Arezzo, Torino

a Bolzano, Arezzo, Torino +17°C a Venezia, Treviso, Viterbo, Piacenza, Udine, Verona, Enna

a Venezia, Treviso, Viterbo, Piacenza, Udine, Verona, Enna +18°C a Grosseto, Rimini, Bergamo, Campobasso, Ferrara

a Grosseto, Rimini, Bergamo, Campobasso, Ferrara +19°C a Ravenna, Novara, Matera, Milano, Bologna, Frosinone, Lecce

a Ravenna, Novara, Matera, Milano, Bologna, Frosinone, Lecce +20°C a Ancona, Brescia, Guidonia, Catania, Foggia, Firenze, Pescara, Siracusa, Bari, Latina

a Ancona, Brescia, Guidonia, Catania, Foggia, Firenze, Pescara, Siracusa, Bari, Latina +21°C a Pisa, Gela, Brindisi

a Pisa, Gela, Brindisi +22°C a Roma, Genova, Santa Maria Di Leuca, Alghero

a Roma, Genova, Santa Maria Di Leuca, Alghero +23°C a Cagliari, Olbia, Pantelleria, Napoli, Lamezia Terme, Chieti, Civitavecchia

a Cagliari, Olbia, Pantelleria, Napoli, Lamezia Terme, Chieti, Civitavecchia +24°C a Reggio Calabria, Messina

a Reggio Calabria, Messina +25°C a Palermo, Trapani, Lampedusa

