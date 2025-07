Meteo, le temperature minime di oggi 29 Luglio: +13°C a L’Aquila

MeteoWeb

Il maltempo continua a interessare alcune zone d’Italia, con condizioni atmosferiche ancora variabili e un clima insolitamente fresco per il periodo estivo. Le temperature restano infatti al di sotto dei valori medi stagionali in molte regioni. La perturbazione che ha attraversato il Paese si sta gradualmente allontanando verso i Balcani, ma martedì 29 luglio lascerà in eredità un contesto ancora instabile. Nel corso della giornata saranno possibili nuovi rovesci e temporali, più frequenti lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali.

Sul Nord Italia e lungo le coste tirreniche si registrerà una leggera ripresa delle temperature, mentre nel resto del Paese i valori continueranno a mantenersi al di sotto delle medie del periodo. Solo all’estremo Sud e sulle Isole Maggiori le massime potranno localmente superare i 30°C.

Si profila quindi una giornata di transizione, con condizioni in miglioramento al Nord ma ancora instabilità al Centro-Sud e un clima generalmente più gradevole rispetto alle ultime settimane.

Le temperature minime di oggi, martedì 29 luglio 2025:

+13°C a Campobasso, L’Aquila

a Campobasso, L’Aquila +14°C a Piacenza

a Piacenza +15°C a Milano, Bergamo, Enna

a Milano, Bergamo, Enna +16°C a Torino, Bolzano, Firenze, Matera, Verona

a Torino, Bolzano, Firenze, Matera, Verona +17°C a Pordenone, Viterbo, Arezzo, Bologna, Grosseto, Guidonia, Roma, Udine, Pescara, Pisa, Rimini, Frosinone, Novara, Latina, Chieti

a Pordenone, Viterbo, Arezzo, Bologna, Grosseto, Guidonia, Roma, Udine, Pescara, Pisa, Rimini, Frosinone, Novara, Latina, Chieti +18°C a Foggia, Treviso, Ancona, Ferrara, Brescia, Alghero, Trieste, Ravenna, Venezia

a Foggia, Treviso, Ancona, Ferrara, Brescia, Alghero, Trieste, Ravenna, Venezia +19°C a Bari, Civitavecchia

a Bari, Civitavecchia +20°C a Cagliari, Gela, Napoli, Olbia

a Cagliari, Gela, Napoli, Olbia +21°C a Brindisi

a Brindisi +22°C a Lecce, Genova, Pantelleria, Reggio Calabria, Messina

a Lecce, Genova, Pantelleria, Reggio Calabria, Messina +23°C a Catania, Siracusa, Lamezia Terme

a Catania, Siracusa, Lamezia Terme +24°C a Santa Maria Di Leuca, Trapani

a Santa Maria Di Leuca, Trapani +25°C a Palermo, Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: