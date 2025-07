Meteo, le temperature minime di oggi 3 Luglio: +15°C a L’Aquila

MeteoWeb

L’alta pressione continua a mantenere il controllo del quadro meteo sull’Italia, garantendo condizioni prevalentemente stabili e soleggiate anche nelle prossime ore. Tuttavia, il dominio anticiclonico non impedirà del tutto lo sviluppo di fenomeni di instabilità, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Tra oggi e domani, infatti, il Paese potrà godere di cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al mattino, ma con il passare delle ore si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità nelle aree interne e montuose. Nel corso del pomeriggio, l’energia accumulata nei bassi strati favorirà la formazione di temporali di calore, spesso accompagnati da rovesci improvvisi e localizzati.

Le zone maggiormente esposte a questi episodi saranno le Alpi, la dorsale appenninica e i rilievi maggiori di Sicilia e Sardegna, dove non si escludono brevi ma intensi acquazzoni. Si tratta di fenomeni tipici del periodo estivo, legati al forte riscaldamento diurno e al conseguente sviluppo di nubi cumuliformi.

In sintesi, pur rimanendo in un contesto dominato dal bel tempo, sarà opportuno prestare attenzione alle possibili manifestazioni temporalesche pomeridiane, soprattutto per chi si trova in montagna o nelle aree interne lontane dalla costa.

Le temperature minime di oggi, 3 luglio 2025:

+15°C a L’Aquila

a L’Aquila +19°C a Cuneo

a Cuneo +20°C a Firenze, Potenza, Trapani

a Firenze, Potenza, Trapani +21°C a Bolzano, Lucca, Siena

a Bolzano, Lucca, Siena +22°C a Ancona, Bergamo, Campobasso, Teramo, Trento

a Ancona, Bergamo, Campobasso, Teramo, Trento +23°C a Torino, Brescia, Caltanissetta, Chieti, Cremona, Forlì, Latina, Lecce, Novara, Pisa, Pordenone, Rimini, Udine, Vasto (CH), Verona

a Torino, Brescia, Caltanissetta, Chieti, Cremona, Forlì, Latina, Lecce, Novara, Pisa, Pordenone, Rimini, Udine, Vasto (CH), Verona +24°C a Milano, Bari, Brindisi, Catania, Ferrara, Foggia, Frosinone, Iglesias, La Spezia, Matera, Modena, Oristano, Padova, Pescara, Piacenza, Termoli (CB), Viareggio, Vicenza

a Milano, Bari, Brindisi, Catania, Ferrara, Foggia, Frosinone, Iglesias, La Spezia, Matera, Modena, Oristano, Padova, Pescara, Piacenza, Termoli (CB), Viareggio, Vicenza +25°C a Genova, Agrigento, Catanzaro, Sanremo, Venezia, Ventimiglia

a Genova, Agrigento, Catanzaro, Sanremo, Venezia, Ventimiglia +26°C a Roma, Bologna, Reggio Calabria, Cagliari, Caserta, Civitavecchia, Fasano, Lampedusa, Orbetello, Savona, Taranto

a Roma, Bologna, Reggio Calabria, Cagliari, Caserta, Civitavecchia, Fasano, Lampedusa, Orbetello, Savona, Taranto +27°C a Napoli, Palermo, Messina

