Meteo, le temperature minime di oggi 30 Luglio: +11°C a Rieti

Tra oggi e giovedì 31 luglio l’Italia sarà interessata da un generale miglioramento delle condizioni meteo. Il tempo si presenterà in prevalenza soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo una leggera instabilità pomeridiana sulle zone montuose. Le temperature torneranno gradualmente a salire, ma senza eccessi: il caldo si manterrà in linea con le medie stagionali. A partire da venerdì 1° agosto è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che interesserà

soprattutto il Centro-Nord, riportando nuvole, rovesci e un clima più fresco e instabile durante il fine settimana. Le regioni meridionali, invece, continueranno a essere protette da condizioni di bel tempo,

accompagnate da un ulteriore aumento delle temperature che, pur restando moderate, renderanno l’atmosfera più calda rispetto ai giorni precedenti.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 30 luglio 2025:

+11°C a Rieti

a Rieti +12°C a Arezzo

a Arezzo +13°C a Bolzano, L’Aquila

a Bolzano, L’Aquila +14°C a Bologna, Campobasso, Firenze, Potenza, Piacenza

a Bologna, Campobasso, Firenze, Potenza, Piacenza +15°C a Guidonia, Cervia

a Guidonia, Cervia +16°C a Ancona, Enna, Udine, Rimini, Matera, Olbia, Pescara, Viterbo

a Ancona, Enna, Udine, Rimini, Matera, Olbia, Pescara, Viterbo +17°C a Grosseto, Bergamo, Pordenone

a Grosseto, Bergamo, Pordenone +18°C a Frosinone, Alghero, Verona, Treviso, Roma, Latina, Venezia, Cagliari, Chieti, Pisa, Foggia, Ferrara

a Frosinone, Alghero, Verona, Treviso, Roma, Latina, Venezia, Cagliari, Chieti, Pisa, Foggia, Ferrara +19°C a Milano, Novara, Torino, Catania, Bari

a Milano, Novara, Torino, Catania, Bari +20°C a Civitavecchia, Brescia, Lecce, Gela

a Civitavecchia, Brescia, Lecce, Gela +21°C a Napoli, Pantelleria

a Napoli, Pantelleria +22°C a Brindisi, Lamezia Terme, Santa Maria Di Leuca

a Brindisi, Lamezia Terme, Santa Maria Di Leuca +23°C a Reggio Calabria, Messina, Lampedusa

a Reggio Calabria, Messina, Lampedusa +24°C a Palermo, Trapani

