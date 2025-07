Meteo, le temperature minime di oggi 31 Luglio: +12°C a L’Aquila

MeteoWeb

L’ultima giornata di luglio sarà caratterizzata da tempo stabile e ampie schiarite su gran parte dell’Italia, accompagnata da un leggero aumento delle temperature. Con l’inizio di agosto, le condizioni rimarranno estive soprattutto al Centro-Sud, dove il caldo tenderà a intensificarsi senza però superare i valori tipici del periodo, mentre i venti settentrionali si attenueranno gradualmente. Scenario diverso invece al Nord, dove da venerdì tornerà a farsi sentire l’instabilità per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica, la prima del mese di agosto. Questo fronte porterà un peggioramento più marcato nella giornata di sabato, con il rischio di temporali anche intensi, in particolare su Nord-Est ed Emilia Romagna.

Nella giornata di domenica il sistema frontale si sposterà rapidamente verso le regioni centrali, determinando una fase di maltempo più diffuso soprattutto sulle aree interne e lungo il versante adriatico.

Le temperature minime di oggi, giovedì 31 luglio 2025:

+12°C a L’Aquila

a L’Aquila +13°C a Arezzo, Bolzano

a Arezzo, Bolzano +14°C a Rieti

a Rieti +15°C a Firenze, Alghero, Cervia, Milano, Rimini, Novara, Campobasso, Grosseto, Guidonia, Potenza

a Firenze, Alghero, Cervia, Milano, Rimini, Novara, Campobasso, Grosseto, Guidonia, Potenza +16°C a Torino, Frosinone, Pordenone, Treviso, Viterbo, Ancona, Pescara, Verona, Enna, Udine, Bergamo

a Torino, Frosinone, Pordenone, Treviso, Viterbo, Ancona, Pescara, Verona, Enna, Udine, Bergamo +17°C Latina, Venezia, Ferrara, Piacenza, Bologna, Lamezia Terme, Pisa

Latina, Venezia, Ferrara, Piacenza, Bologna, Lamezia Terme, Pisa +18°C a Roma, Lecce, Benevento

a Roma, Lecce, Benevento +19°C a Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Olbia

a Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Olbia +20°C a Foggia, Trieste, Catania, Genova, Trapani, Gela, Napoli

a Foggia, Trieste, Catania, Genova, Trapani, Gela, Napoli +21°C a Bari, Pantelleria, Santa Maria Di Leuca

a Bari, Pantelleria, Santa Maria Di Leuca +22°C a Brindisi

a Brindisi +24°C a Siracusa, Lampedusa, Reggio Calabria, Messina, Palermo

