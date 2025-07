Meteo, le temperature minime di oggi 4 Luglio: +16°C a Trapani

MeteoWeb

Le condizioni meteo volgono verso un significativo cambiamento già nel corso del fine settimana, con i primi effetti evidenti al Nord. In particolare, la giornata di domenica rappresenterà la svolta più decisa. Già sabato 5, si osserveranno i primi segni di instabilità localizzata tra la notte e le prime ore del mattino, con rovesci in movimento dalle Alpi verso le pianure del Nord-Ovest. Questi fenomeni saranno legati al passaggio di una linea temporalesca attiva sul Centro Europa, ma tenderanno ad attenuarsi nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, invece, sarà più marcata l’instabilità diurna sull’arco alpino, soprattutto nei settori centro-orientali. Entro la serata, i temporali potranno estendersi verso la Val Padana centro-occidentale. Localmente, i fenomeni potrebbero risultare anche di forte intensità, accompagnati da un primo calo sensibile delle temperature sulle regioni settentrionali.

Nel resto della Penisola, le condizioni rimarranno in prevalenza stabili, con la persistenza di un caldo intenso. Tuttavia, non si escludono brevi episodi di instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, dal settore toscano fino a quello lucano. Anche le aree interne di Sardegna e Sicilia potrebbero vedere lo sviluppo di isolati rovesci di calore nelle ore centrali della giornata.

La giornata di domenica vedrà un ulteriore cedimento della struttura anticiclonica, favorendo l’ingresso di una perturbazione più organizzata. Attesi temporali diffusi e localmente intensi su gran parte delle regioni settentrionali, accompagnati da un ulteriore calo termico, decisamente più marcato rispetto ai giorni precedenti.

Per le regioni centro-meridionali, la fase di caldo continuerà anche domenica, salvo locali fenomeni di instabilità pomeridiana lungo l’Appennino e sulle aree interne delle isole.

Le temperature minime di oggi 4 luglio 2025:

+16°C a L’Aquila, Trapani

a L’Aquila, Trapani +18°C a Bolzano

a Bolzano +19°C a Arezzo, Potenza, Terni

a Arezzo, Potenza, Terni +20°C a Avellino, Benevento, Brindisi

a Avellino, Benevento, Brindisi +21°C a Cosenza, Cuneo, Empoli, Latina, Trento

a Cosenza, Cuneo, Empoli, Latina, Trento +22°C a Torino, Firenze, Bergamo, Campobasso, Como, Siracusa, Teramo

a Torino, Firenze, Bergamo, Campobasso, Como, Siracusa, Teramo +23°C a Milano, Bari, Ancona, Brescia, Catania, Iglesias, Lecce, Oristano, Sassari, San Salvo(CH), Siena, Treviso, Viareggio

a Milano, Bari, Ancona, Brescia, Catania, Iglesias, Lecce, Oristano, Sassari, San Salvo(CH), Siena, Treviso, Viareggio +24°C a Caltanissetta, Cremona, Ferrara, Foggia, La Spezia, Novara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Taranto, Termoli(CB)

a Caltanissetta, Cremona, Ferrara, Foggia, La Spezia, Novara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Taranto, Termoli(CB) +25°C a Roma, Genova, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Forlì, Ostuni(BR), Pescara, Rimini, Sanremo, Vicenza

a Roma, Genova, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Forlì, Ostuni(BR), Pescara, Rimini, Sanremo, Vicenza +26°C a Bologna, Civitavecchia, Lucera(FG), Matera, Padova, Trieste, Verona

a Bologna, Civitavecchia, Lucera(FG), Matera, Padova, Trieste, Verona +27°C a Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Venezia

a Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Venezia +28°C a Messina

