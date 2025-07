Meteo, le temperature minime di oggi 7 Luglio: +15°C a Cuneo

MeteoWeb

L’intensa perturbazione che in queste ore sta interessando l’Italia, legata a una profonda saccatura attiva tra l’Europa centrale e settentrionale, continua a insistere con particolare forza sul Nordest e su gran parte delle regioni centrali. Alcuni effetti, seppur più attenuati, si fanno sentire anche su alcuni settori del Sud peninsulare. Parallelamente, un nuovo impulso perturbato si avvicina all’arco alpino, promettendo di accentuare ulteriormente l’instabilità atmosferica. Nel corso della serata, rovesci e temporali tenderanno infatti a scivolare verso le aree settentrionali della Val Padana, portando nuovi fenomeni a tratti intensi.

Contestualmente, le temperature sono attese in ulteriore diminuzione, con un calo più sensibile al Centro e al Nord e solo parzialmente avvertibile al Sud. Il clima diventerà così decisamente più gradevole e meno afoso sulle regioni centro-settentrionali, segnando un’interruzione del caldo opprimente che aveva dominato nei giorni scorsi.

Le temperature minime di oggi, lunedì 7 luglio 2025

+15°C a Cuneo

a Cuneo +16°C a Como, Varese

a Como, Varese +17°C a Bergamo, Biella, Bolzano, Trento

a Bergamo, Biella, Bolzano, Trento +18°C a Novara, Padova, Pordenone, Rieti, Siena, Treviso, Vicenza

a Novara, Padova, Pordenone, Rieti, Siena, Treviso, Vicenza +19°C a Milano, Brescia, Arezzo, L’Aquila, Cremona, Monza, Perugia, Piacenza, Terni, Udine, Verona

a Milano, Brescia, Arezzo, L’Aquila, Cremona, Monza, Perugia, Piacenza, Terni, Udine, Verona +20°C a Torino, Avellino, Campobasso, Enna, Modena, Nuoro, Potenza, Siracusa, Venezia

a Torino, Avellino, Campobasso, Enna, Modena, Nuoro, Potenza, Siracusa, Venezia +21°C a Ascoli Piceno, Benevento, Ferrara, Frosinone, Oristano, Trapani, Viterbo

a Ascoli Piceno, Benevento, Ferrara, Frosinone, Oristano, Trapani, Viterbo +22°C a Firenze, Bologna, Alghero, Cosenza, Sassari, Savona, Trieste

a Firenze, Bologna, Alghero, Cosenza, Sassari, Savona, Trieste +23°C a Caltanissetta, Empoli, Iglesias, Lucca

a Caltanissetta, Empoli, Iglesias, Lucca +24°C a Genova, Brindisi, Cagliari, Catania, Matera, Sanremo, Teramo

a Genova, Brindisi, Cagliari, Catania, Matera, Sanremo, Teramo +25°C a Ancona, Bari, Agrigento, Forlì, La Spezia, Livorno, Pescara, Pisa, Rimini, Vasto(CH), Viareggio

a Ancona, Bari, Agrigento, Forlì, La Spezia, Livorno, Pescara, Pisa, Rimini, Vasto(CH), Viareggio +26°C a Roma, Chieti, Foggia, Latina, Lecce, Messina, Reggio Calabria, Taranto, Termoli(CB)

a Roma, Chieti, Foggia, Latina, Lecce, Messina, Reggio Calabria, Taranto, Termoli(CB) +27°C a Catanzaro, Civitavecchia, Peschici(FG)

a Catanzaro, Civitavecchia, Peschici(FG) +28°C a Palermo

