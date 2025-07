Meteo, le temperature minime di oggi 8 Luglio: +15°C a Milano

MeteoWeb

Il fronte perturbato che nella giornata di ieri ha interessato le regioni settentrionali ha innescato una diffusa instabilità, con numerosi temporali che hanno colpito diverse aree del Nord. Anche nelle prossime ore, questa configurazione continuerà a favorire lo sviluppo di rovesci e temporali, in particolare sul Nord-Est e lungo le zone appenniniche. A partire da mercoledì, però, il quadro meteorologico tenderà a migliorare sensibilmente. La pressione tornerà ad aumentare, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. Solo sulle aree montuose, specie durante le ore pomeridiane, saranno ancora possibili isolati episodi temporaleschi, tipici della stagione estiva.

Nel frattempo, le correnti d’aria più fresca che accompagnano il passaggio della perturbazione stanno gradualmente scorrendo verso sud, interessando l’intera Penisola. Questo afflusso fresco contribuirà a smorzare la forte calura che ha caratterizzato i giorni scorsi, segnando così la conclusione dell’ondata di caldo entro mercoledì.

Guardando al prosieguo della settimana, ci aspetta un contesto pienamente estivo, ma con temperature più contenute e decisamente più sopportabili rispetto ai valori estremi registrati recentemente. Un ritorno a un clima gradevole che favorirà condizioni di maggiore benessere in tutta Italia.

Le temperature minime di oggi, martedì 8 luglio 2025

+12°C a Cuneo

a Cuneo +14°C a Bergamo, Bolzano, Varese

a Bergamo, Bolzano, Varese +15°C a Milano, Asti, Cremona, Piacenza, Trento, Treviso

a Milano, Asti, Cremona, Piacenza, Trento, Treviso +16°C a Arezzo, Brescia, Modena, Novara, Padova, Parma, Udine

a Arezzo, Brescia, Modena, Novara, Padova, Parma, Udine +17°C a Torino, Bologna, Ferrara, Imola, Nuoro, Vicenza

a Torino, Bologna, Ferrara, Imola, Nuoro, Vicenza +18°C a Genova, Forlì, La Spezia, Siena, Venezia

a Genova, Forlì, La Spezia, Siena, Venezia +19°C a Firenze, Lucca, Pordenone, Potenza, Trapani, Verona

a Firenze, Lucca, Pordenone, Potenza, Trapani, Verona +20°C a Avellino, Campobasso, L’Aquila, Perugia, Rieti, Rimini, Savona, Siracusa, Viareggio

a Avellino, Campobasso, L’Aquila, Perugia, Rieti, Rimini, Savona, Siracusa, Viareggio +21°C a Benevento, Cosenza, Enna, Frosinone, Imperia, Sassari, Trieste, Viterbo

a Benevento, Cosenza, Enna, Frosinone, Imperia, Sassari, Trieste, Viterbo +22°C a Ascoli Piceno, Ancona, Caltanissetta, Caserta, Pisa

a Ascoli Piceno, Ancona, Caltanissetta, Caserta, Pisa +23°C a Cagliari, Iglesias, Teramo

a Cagliari, Iglesias, Teramo +24°C a Napoli, Catania, Matera, Oristano, Salerno, Sanremo, Terni

a Napoli, Catania, Matera, Oristano, Salerno, Sanremo, Terni +25°C a Roma, Agrigento, Brindisi, Chieti, Latina, Vasto(CH)

a Roma, Agrigento, Brindisi, Chieti, Latina, Vasto(CH) +26°C a Bari, Foggia, Lecce, Taranto

a Bari, Foggia, Lecce, Taranto +27°C a Palermo, Catanzaro, Pescara

a Palermo, Catanzaro, Pescara +28°C a Reggio Calabria, Termoli(CB)

a Reggio Calabria, Termoli(CB) +29°C a Messina

