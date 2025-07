Meteo, le temperature minime di oggi 9 Luglio: +11°C ad Asti

MeteoWeb

Fino a venerdì, l’Italia potrà godere di una fase meteorologica stabile e decisamente più tranquilla, un gradito sollievo dopo le recenti ondate di caldo intenso e gli episodi di maltempo severo. Il clima sarà caratterizzato da un’atmosfera generalmente serena e da temperature che, in molte zone del Paese — in particolare al Nord e lungo il versante adriatico — si manterranno persino leggermente al di sotto delle medie stagionali. Questo garantirà giornate piacevoli, con un caldo moderato e sopportabile, e mattinate fresche, soprattutto nelle regioni settentrionali, dove si potranno percepire condizioni quasi settembrine.

Sarà quindi l’occasione per riscoprire il volto più gradevole dell’estate italiana: cieli azzurri, brezze leggere e temperature ideali per vivere all’aperto, senza il peso soffocante dell’afa.

Tuttavia, questa parentesi di stabilità non durerà a lungo. Già nel fine settimana, si prevede un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica. Sabato i primi segnali di peggioramento interesseranno il Nord, dove saranno possibili rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Domenica, invece, l’instabilità si estenderà anche alle regioni centrali, complice l’arrivo di una nuova perturbazione in movimento dalla Spagna verso l’Italia.

In sintesi, ci attendono ancora alcuni giorni di clima gradevole e sereno, un’occasione ideale per godersi la stagione.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 9 luglio 2025

+11°C a Asti, Cuneo, Trento

a Asti, Cuneo, Trento +12°C a Arezzo, Bergamo, Treviso, Varese

a Arezzo, Bergamo, Treviso, Varese +13°C a Como, Cremona, Foligno, Imola, Pordenone, Rieti, Udine

a Como, Cremona, Foligno, Imola, Pordenone, Rieti, Udine +14°C a Milano, Bologna, Biella, Bolzano, Brescia, Campobasso, Ferrara, Forlì, L’Aquila, Modena, Piacenza, Rimini, Siena, Teramo

a Milano, Bologna, Biella, Bolzano, Brescia, Campobasso, Ferrara, Forlì, L’Aquila, Modena, Piacenza, Rimini, Siena, Teramo +15°C a Ascoli Piceno, Nuoro, Padova, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza

a Ascoli Piceno, Nuoro, Padova, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza +16°C a Chieti, Livorno, Lucca, Perugia, Viterbo

a Chieti, Livorno, Lucca, Perugia, Viterbo +17°C a Torino, Firenze, Ancona, Avellino, Enna, Frosinone, Pisa, Potenza, Terni, Viareggio

a Torino, Firenze, Ancona, Avellino, Enna, Frosinone, Pisa, Potenza, Terni, Viareggio +18°C a Benevento, La Spezia, Pescara, Matera, Sassari, Vasto(CH)

a Benevento, La Spezia, Pescara, Matera, Sassari, Vasto(CH) +20°C a Roma, Caltanissetta, Caserta, Cosenza, Foggia, Latina, Savona, Termoli(CB)

a Roma, Caltanissetta, Caserta, Cosenza, Foggia, Latina, Savona, Termoli(CB) +21°C a Genova, Imperia, Oristano, Sanremo

a Genova, Imperia, Oristano, Sanremo +22°C a Napoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Iglesias, Sorrento

a Napoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Iglesias, Sorrento +23°C a Catanzaro, Civitavecchia, Salerno

a Catanzaro, Civitavecchia, Salerno +24°C a Agrigento, Lecce, Siracusa, Taranto, Trapani

a Agrigento, Lecce, Siracusa, Taranto, Trapani +26°C a Palermo

a Palermo +27°C a Messina, Reggio Calabria

