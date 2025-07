Meteo: Maestrale e Tramontana alimentano nuovi incendi nel Sud/Est della Francia

MeteoWeb

Dopo i devastanti incendi che hanno colpito diverse aree del sud della Francia la scorsa settimana, il ritorno delle piogge e un clima più fresco hanno regalato un momentaneo sollievo. Tuttavia, la tregua potrebbe essere breve: il rischio di incendi boschivi rimane elevato, in particolare nelle zone centro-occidentali e sud-orientali del Paese.

Il recente peggioramento delle condizioni meteo aveva inizialmente ridotto le fiamme, aiutando i vigili del fuoco a contenere i numerosi focolai attivi. Le precipitazioni hanno temporaneamente umidificato la vegetazione e abbassato le temperature, riducendo la probabilità di nuove accensioni. Ma nonostante questo, i terreni restano molto secchi a causa delle ondate di calore precedenti, e la vegetazione è ormai altamente infiammabile.

Un’estate difficile per la vegetazione francese

L’ondata di caldo che ha interessato la Francia dal 19 giugno al 4 luglio ha segnato un momento critico. Si è trattato di un periodo straordinariamente caldo e secco, che ha aggravato la siccità dei suoli e messo sotto stress la vegetazione. Lungo la costa mediterranea, la situazione è ancora più preoccupante: la vegetazione si trova in uno stato di aridità tipico della fine dell’estate, mentre siamo appena all’inizio di luglio.

Durante la primavera, le piogge abbondanti avevano favorito la crescita di erbe e piante spontanee. Queste, tuttavia, si sono rapidamente seccate sotto il sole rovente di giugno, diventando una pericolosa “benzina” naturale pronta a innescare nuovi incendi. Questo fenomeno non è comune per il periodo e ricorda anni eccezionali come il 2017, quando la Francia aveva vissuto una delle stagioni più difficili sul fronte degli incendi boschivi.

Focus sui rischi attuali: Centro-Valle della Loira e Sud-Est

Per martedì 15 luglio, nonostante un generale calo delle temperature, il rischio di incendi rimane elevato in diversi dipartimenti della regione Centro-Valle della Loira. Il suolo, ancora impregnato di secchezza, non è in grado di offrire una vera protezione, e anche un piccolo innesco potrebbe portare a incendi di vasta portata.

Il pericolo cresce ulteriormente nel sud-est della Francia. Il ritorno di due venti ben noti alla popolazione locale, il Mistral e la Tramontana, contribuirà a seccare ulteriormente la vegetazione e ad alimentare eventuali fiamme. Le raffiche, che potranno raggiungere i 50-60 km/h, aumenteranno il rischio di propagazione rapida dei roghi, rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio.

Un quadro che preoccupa autorità e cittadini

Le autorità locali sono in stato di massima allerta. Le squadre dei pompieri, i volontari e la protezione civile sono pronti a intervenire rapidamente in caso di nuovi focolai. Sono in corso campagne informative per sensibilizzare i cittadini sul corretto utilizzo del fuoco e sull’importanza di evitare comportamenti rischiosi, come gettare mozziconi di sigaretta o accendere barbecue in aree non autorizzate.

L’impatto della crisi climatica è sempre più evidente. Le estati francesi stanno diventando progressivamente più calde e secche, e la frequenza di eventi estremi come le ondate di calore e gli incendi boschivi è in costante aumento. La situazione attuale è un ulteriore campanello d’allarme: la vegetazione già fragile, unita a condizioni meteo estreme, crea un mix potenzialmente esplosivo.

Prospettive per i prossimi giorni

Le previsioni indicano che, nonostante qualche episodio temporaneamente più fresco e umido, la tendenza generale resta verso condizioni favorevoli alla ripresa degli incendi. Il caldo tornerà a farsi sentire, soprattutto nel sud e nell’entroterra, accompagnato da venti secchi e forti.