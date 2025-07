Meteo, il Maestrale spazza il Tirreno: temperature in calo anche al Sud | VIDEO

MeteoWeb

Questa mattina il Maestrale soffia impetuoso sul Tirreno meridionale, investendo con forza anche la costa calabrese, come testimoniato dallo scatto realizzato a Gioia Tauro, di Mariano Nisticò (immagine in evidenza in alto). Il vento, dalla provenienza nordoccidentale, sta portando un netto miglioramento della qualità dell’aria e una sensibile riduzione delle temperature. Dopo giorni di caldo intenso, sull’Italia si registra una fase meteorologica più stabile, con un generale calo delle temperature anche al Sud. Merito delle correnti più fresche spinte dal Maestrale, che segna una tregua temporanea dal clima rovente dell’estate mediterranea.

