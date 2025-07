Meteo, maltempo in Abruzzo: piogge torrenziali tra Pescara e Montesilvano e allagamenti | VIDEO

MeteoWeb

L’Abruzzo è alle prese con un’ondata di maltempo di notevole intensità che nelle ultime ore ha colpito il medio Adriatico. L’arrivo di aria fredda nord-atlantica sul Mediterraneo centrale ha innescato una nuova area di bassa pressione, responsabile di temporali e piogge torrenziali. Da metà giornata le precipitazioni stanno creando forti disagi lungo la fascia costiera, soprattutto tra Pescara e Montesilvano. Gli accumuli d’acqua hanno rapidamente allagato strade, sottopassi e locali ai piani bassi, mettendo in difficoltà automobilisti e residenti.

Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta

I Vigili del Fuoco sono impegnati in decine di interventi, dal prosciugamento di scantinati all’assistenza a chi è rimasto bloccato in auto nei sottopassi allagati. In alcune situazioni è stato necessario soccorrere direttamente le persone intrappolate.

Montesilvano tra le zone più colpite

Se a Pescara il maltempo sta causando notevoli disagi, a Montesilvano la situazione è ancora più critica. Quartieri e strade sono stati travolti da violenti nubifragi: in alcune vie l’acqua ha raggiunto livelli preoccupanti, rendendo impraticabile la circolazione.

Previsioni e raccomandazioni

Le prossime ore saranno ancora instabili, con temporali, raffiche di vento e possibili grandinate previste fino a domani. La Protezione Civile raccomanda di evitare spostamenti non necessari, non sostare nei sottopassi e seguire costantemente gli aggiornamenti meteo.

