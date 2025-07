Meteo, maltempo in Veneto: tromba marina a Rosolina Mare

MeteoWeb

Una giornata di instabilità atmosferica ha interessato il Veneto, con nuvole, rovesci e temperature più basse del normale. L’afflusso di aria fresca nord-atlantica sull’Europa centrale continua a influenzare il tempo sulla nostra regione, generando fenomeni locali anche spettacolari. Durante la mattinata e le prime ore del pomeriggio diverse aree del Veneto hanno vissuto fasi di pioggia intermittente, più frequenti nelle zone centro-meridionali. Alcuni rovesci sono stati intensi, ma alternati a momenti di schiarita. Le temperature sono rimaste al di sotto delle medie stagionali, complice la persistenza di aria fresca in quota.

Tromba marina a Rosolina Mare: le immagini che hanno fatto il giro dei social

Intorno alle prime ore del pomeriggio, una tromba marina si è formata davanti al litorale di Rosolina Mare, in provincia di Rovigo. Il fenomeno, ben visibile anche a distanza, ha catturato l’attenzione di residenti e turisti che non hanno esitato a fotografarlo e condividerlo online. Il vortice è durato pochi minuti e non ha causato danni, ma ha offerto uno spettacolo raro e affascinante.

Meteo in miglioramento nelle prossime ore

Secondo le previsioni, nelle ore serali l’instabilità andrà gradualmente attenuandosi. Fino al pomeriggio, tuttavia, saranno ancora possibili residui rovesci o isolati temporali, soprattutto nelle aree centro-meridionali. Dalla notte si attende un miglioramento più marcato con cieli più sereni.

Temperature inferiori alla media

Le correnti fresche continueranno a mantenere i valori termici leggermente sotto la media per il periodo. Un contesto che fa respirare dopo il caldo delle scorse settimane, ma che conferma l’elevata variabilità di questa fine estate.

Il fenomeno di Rosolina Mare ricorda quanto l’atmosfera possa sorprendere quando masse d’aria di diversa natura si incontrano, generando scenari spettacolari e talvolta pericolosi.

