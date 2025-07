Meteo, il Mar Ligure si raffredda: l’effetto shock del Maestrale

MeteoWeb

Chi vive lungo le coste del Mediterraneo occidentale lo sa bene: quando arriva il Maestrale, tutto cambia. Non si tratta solo di un vento forte che spettina i capelli e fa sbattere le persiane. È un vero e proprio “interruttore climatico” che può trasformare un mare caldo e invitante in una distesa di acque ‘fredde’ nel giro di poche ore.

Ma cosa succede davvero quando questo vento impetuoso da nord-ovest irrompe nel nostro bacino? La risposta arriva dalla scienza oceanografica e rivela un meccanismo tanto affascinante quanto complesso, che coinvolge masse d’acqua profonde, correnti marine e un delicato equilibrio ecologico.

Il “corridoio” francese che porta l’inverno nel Mediterraneo

Il Maestrale nasce dall’incontro tra alta pressione atlantica e bassa pressione mediterranea, trovando nella Valle di Carcassonne, nel sud della Francia, il suo corridoio naturale. Questa depressione geografica funge da vero e proprio “imbuto” che concentra e accelera le masse d’aria fredda provenienti dall’Europa settentrionale.

Quando una perturbazione atlantica attraversa la Francia, lascia dietro di sé un’irruzione di aria fredda e secca che, incanalata dalla particolare conformazione del territorio, raggiunge velocità impressionanti. Non è raro registrare raffiche che superano i 100 km/h, soprattutto nelle aree del Golfo del Leone e lungo le coste della Sardegna settentrionale.

L’upwelling: quando il mare si ribalta

Il vero protagonista di questo fenomeno naturale è però invisibile agli occhi: si chiama upwelling, termine inglese che indica la risalita di acque profonde verso la superficie. Quando il Maestrale soffia con intensità, non si limita a rinfrescare l’aria: letteralmente “spinge via” le acque superficiali più calde, creando un vuoto che viene immediatamente colmato dalle acque sottostanti.

È come se il mare si ribaltasse su se stesso: l’acqua calda viene trascinata al largo, mentre dal basso risalgono masse d’acqua che possono essere anche 10-15 gradi più fredde.

Un termometro naturale che non mente

Le moderne tecnologie di monitoraggio marino ci permettono di osservare questo fenomeno con precisione millimetrica. I satelliti della NASA e dell’ESA registrano variazioni di temperatura superficiale del mare che possono raggiungere i 8-10 gradi in sole 24 ore. Non si tratta di misurazioni astratte: questi dati hanno conseguenze dirette sulla vita marina, sul clima locale e persino sul turismo costiero.

Le aree più colpite sono invariabilmente quelle esposte a nord-ovest: la Costa Azzurra, la Corsica orientale, e la riviera Ligure. Qui addirittura, nel giro di 48 ore, siamo passati da una temperatura superficiale di 27/28°C ai 23/25°C.

Anche Arpal certifica una improvvisa diminuzione della temperatura del Mar Ligure, in seguito ai passaggi perturbati che hanno interessato la regione tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Il 26 giugno, le acque del Mar Ligure presentavano temperature diffusamente superiori ai 26-27°C, con valori che localmente hanno raggiunto anche i 29°C nei giorni successivi. Il 10 luglio, dopo una fase di maltempo con ventilazione settentrionale e mareggiate diffuse, la situazione appare notevolmente cambiata: le temperature sono diminuite fino a 23-24°C al largo, prossime ai 26° C lungo la costa, valori che si avvicinano alla media climatica del periodo.

“Analizzando i valori medi riferiti al Mar Ligure confrontati con la media climatologica 1985-2005 appare chiaro che nel mese di giugno le anomalie termiche registrate sono state fino a +6/+7 °C rispetto ai valori medi storici. Negli ultimi giorni invece si evidenzia un calo repentino di 4-5°C, in risposta ai fenomeni meteo osservati”, afferma Arpal.

