Meteo, Mediterraneo da record: 28°C e rischio medicane. Verso un’estate e un autunno potenzialmente devastanti

Il Mar Mediterraneo sta vivendo una fase straordinaria dal punto di vista termico, tanto da segnare un record assoluto dall’inizio delle osservazioni moderne. Il bacino centro-occidentale, che comprende gran parte dei mari italiani, sta sperimentando in questi giorni temperature superficiali eccezionalmente elevate, con valori che in alcuni settori hanno già toccato e localmente superato i 28°C.

Le zone maggiormente colpite da questo anomalo riscaldamento includono il Mar Ligure, il Mare delle Baleari, l’Adriatico Settentrionale e il Mar Tirreno centro-meridionale. In questi tratti, le temperature risultano superiori alla media climatica di riferimento di 3-4 °C. Ancora più impressionanti sono i dati rilevati tra il Golfo del Leone, il Mar di Corsica e il Mar Ligure, dove lo scarto positivo raggiunge addirittura i 5-6 °C. Si tratta di numeri che, di fatto, delineano una condizione mai osservata prima.

La situazione appare ancora più preoccupante se consideriamo che siamo appena agli inizi di luglio. A causa dell’inerzia termica dell’acqua — che si riscalda più lentamente rispetto all’aria — la superficie marina continuerà ad accumulare calore per almeno un altro mese e mezzo. Questo significa che, salvo l’intervento di fattori meteorologici in grado di interrompere o rallentare il processo (come periodi di instabilità prolungata o venti intensi capaci di rimescolare gli strati superficiali), il Mediterraneo rischia di raggiungere valori ancora più elevati entro metà agosto.

Tra le conseguenze immediate di questo eccezionale riscaldamento spicca la riduzione delle brezze marine. Queste correnti mitigatrici, infatti, giocano un ruolo fondamentale nel rinfrescare le coste durante le giornate più calde. Un mare così caldo riduce la differenza termica necessaria a generare il moto delle brezze, lasciando spazio a un aumento delle temperature e a un’afa più opprimente.

In secondo luogo, una superficie marina più calda intensifica l’evaporazione, incrementando l’umidità dell’aria e amplificando la sensazione di disagio fisiologico. Il risultato è un incremento delle cosiddette notti tropicali, sempre più frequenti lungo le coste italiane e sempre più difficili da sopportare.

Ma le ripercussioni non si fermano qui. Guardando al prossimo autunno, un Mediterraneo così caldo rappresenta un vero e proprio serbatoio di energia per l’atmosfera. Le acque più calde forniscono maggiore calore e umidità alle masse d’aria, creando un ambiente favorevole per lo sviluppo di fenomeni intensi come piogge torrenziali, temporali violenti e persino medicane (i cosiddetti uragani mediterranei).

Il destino dei prossimi mesi dipenderà molto dalla configurazione meteorologica. Periodi stabili e soleggiati potrebbero aggravare ulteriormente la situazione, mentre eventuali fasi perturbate potrebbero contribuire a smorzare questa eccezionale anomalia.