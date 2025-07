Meteo, meno cicloni tropicali? Tutto parte dalla debolezza della cella di Hadley

MeteoWeb

Nel complesso equilibrio dell’atmosfera terrestre, la cella di Hadley svolge un ruolo cruciale nella redistribuzione dell’energia termica tra l’equatore e le medie latitudini. Ma cosa succede quando questo meccanismo si indebolisce o si allunga in modo anomalo? Secondo studi recenti, una cella di Hadley debole può alterare profondamente la formazione dei cicloni tropicali, con effetti diretti sull’intensità degli uragani nei diversi bacini oceanici.

Il legame tra gradiente termico e dinamiche atmosferiche

La cella di Hadley è una grande circolazione atmosferica che trasporta il calore in eccesso accumulato ai tropici verso latitudini più elevate. Questo processo si basa su un motore fondamentale: il gradiente di temperatura tra l’equatore e le medie latitudini. Quando questa differenza si riduce – per esempio a causa del riscaldamento globale o di fenomeni come El Niño – l’intero sistema rallenta.

Una cella di Hadley meno energica si espande verso nord e sud, ma con una circolazione più debole. Il trasporto di calore verso le latitudini extra-tropicali diventa meno efficiente, e l’atmosfera perde uno dei suoi principali motori dinamici.

Cicloni tropicali in difficoltà: ecco perché

I cicloni tropicali, come uragani e tifoni, non sono solo eventi distruttivi: hanno anche una funzione fondamentale nel bilancio energetico del pianeta. Questi sistemi intensi sono tra i principali responsabili del trasferimento di calore dai tropici verso le medie latitudini.

Tuttavia, quando il gradiente termico si riduce e la cella di Hadley si indebolisce, l’ambiente atmosferico diventa meno favorevole allo sviluppo e alla persistenza dei cicloni tropicali. Le acque possono anche essere calde, ma mancano le condizioni dinamiche perché si sviluppino vortici abbastanza intensi da sopravvivere e trasportare energia.

Il ruolo di El Niño e La Niña nel ciclo del calore

Durante la fase di El Niño, l’accumulo di calore nei tropici è molto marcato: si ridistribuiscono venti, piogge e temperature su scala globale. Ma il vero cambio di passo avviene dopo. Quando il sistema torna verso condizioni neutrali o passa a La Niña, parte di questo calore residuo viene gradualmente spinto verso le medie latitudini.

La Niña è caratterizzata da un raffreddamento della superficie del Pacifico equatoriale e da un’intensificazione degli alisei e della circolazione di Walker. Questo processo contribuisce a ridurre ulteriormente il gradiente termico tra equatore e poli, rendendo la cella di Hadley ancora più debole e distesa verso l’esterno.

Il risultato? Un’atmosfera meno dinamica e una stagione ciclonica spesso più tranquilla, soprattutto nel bacino atlantico.

Impatti sul lungo periodo: meno uragani o solo diversi?

Un gradiente di temperatura attenuato, combinato con una cella di Hadley meno attiva, può portare a stagioni uraganiche apparentemente tranquille. Ma questa riduzione non è sempre una buona notizia. L’energia non dispersa dai cicloni può restare intrappolata nei tropici, contribuendo ad altri fenomeni estremi come ondate di calore marine, piogge torrenziali o eventi convettivi localizzati e violenti.