Meteo, Milano: il caldo estivo può aver fatto crollare l’insegna delle Generali?

MeteoWeb

Il recente cedimento dell’insegna Generali sulla Torre Hadid di Milano ha destato grande attenzione mediatica e sollevato molte domande sulle possibili cause. Tra le ipotesi avanzate, in molti hanno puntato il dito contro il caldo estivo, ma analizzando attentamente dati e pareri esperti, emerge una realtà molto più complessa.

Il caldo non è la causa principale

Nei giorni del cedimento, a Milano si sono registrate temperature massime di 35-36 °C. Valori elevati, ma non eccezionali per una grande città europea. Se consideriamo metropoli come Riyadh o Dubai, dove le temperature superano i 40 °C per settimane intere, è evidente che un grattacielo moderno dovrebbe resistere senza problemi a queste condizioni.

Secondo il professor Gianpaolo Rosati del Politecnico di Milano, il caldo può avere un ruolo secondario, aggravando difetti preesistenti o tensioni interne. Tuttavia, non può essere considerato il fattore scatenante di un crollo di questa portata, se la struttura è progettata e mantenuta correttamente.

Possibili difetti strutturali o progettuali

Le indagini in corso puntano piuttosto su cause più concrete: la rottura dei tiranti in acciaio o di elementi reticolari che sostenevano l’enorme insegna, alta 15 metri e pesante diverse tonnellate. In quel momento non si sono registrati venti forti o fenomeni meteorologici estremi, elementi che avrebbero potuto giustificare sollecitazioni impreviste.

L’insegna, posizionata in una zona molto esposta, deve resistere a vibrazioni, oscillazioni e sbalzi termici. La combinazione di questi fattori, insieme a eventuali errori progettuali o mancanze nella manutenzione, sembra l’ipotesi più probabile alla base del cedimento.

Il caldo come concausa, non colpevole principale

È importante chiarire che il caldo non viene escluso completamente come concausa. Può aver contribuito a indebolire materiali già sotto stress o con difetti invisibili, accelerando fenomeni di deformazione. Tuttavia, parlare di caldo come causa principale risulta fuorviante e rischia di distogliere l’attenzione da aspetti fondamentali come la qualità dei materiali, la progettazione e le verifiche periodiche.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per crollo colposo, segnale evidente della gravità dell’accaduto. Gli esperti stanno analizzando ogni dettaglio per ricostruire con precisione le dinamiche e identificare eventuali responsabilità.

Un monito per il settore edilizio

Il caso della Torre Hadid rappresenta un monito importante: non sempre eventi meteorologici estremi o temperature elevate sono i veri colpevoli di un cedimento strutturale. Spesso il problema risiede in errori umani, difetti di costruzione o carenze di manutenzione.

Le temperature registrate a Milano non erano eccezionali, e gli edifici moderni, specie i grattacieli, devono essere dimensionati per affrontare condizioni ben più severe. Le normative internazionali prevedono standard di sicurezza elevati proprio per garantire la resistenza a caldo, vento e altri fenomeni estremi.

Conclusioni: il caldo non basta a spiegare

Alla luce delle prime analisi, è chiaro che il caldo da solo non giustifica un evento di questa gravità. Le indagini confermano che la causa principale è verosimilmente da ricercare in un problema strutturale o di progettazione dell’insegna, piuttosto che nelle temperature estive.

La vicenda ci ricorda l’importanza di controlli rigorosi e manutenzioni accurate, senza affidarsi a spiegazioni semplicistiche. Solo una corretta cultura della sicurezza potrà evitare episodi simili in futuro, garantendo che fenomeni meteorologici ordinari non si trasformino in potenziali tragedie.