Meteo, nebbia d’avvezione: il velo misterioso che copre il Portogallo sotto l’anticiclone

Quando pensiamo al Portogallo, immaginiamo subito spiagge assolate, scogliere a picco sull’oceano e cieli limpidi, soprattutto durante l’estate. Tuttavia, chi vive o frequenta la costa atlantica portoghese sa bene che, anche nei giorni più caldi e dominati da un potente anticiclone subtropicale, può comparire un ospite inatteso: la nebbia d’avvezione. Un fenomeno tanto affascinante quanto insidioso per chi si trova in mare o lungo la costa. Ma cosa la provoca davvero? E perché si forma proprio quando il caldo sembra aver conquistato il Paese?

Per comprendere la genesi di questa nebbia costiera, bisogna partire da un dato fondamentale: la differenza di temperatura tra l’aria calda trasportata dall’anticiclone e la superficie fredda dell’oceano Atlantico. In estate, l’anticiclone subtropicale, spesso soprannominato “il gigante africano”, spinge verso la Penisola Iberica masse d’aria molto calde e talvolta anche piuttosto umide. Queste correnti, muovendosi orizzontalmente (un trasporto che in meteorologia chiamiamo “avvezione“), avanzano fino a lambire le coste portoghesi, portando un caldo quasi estremo nell’entroterra.

Eppure, mentre la terraferma surriscalda velocemente, il mare risponde in maniera completamente diversa. L’oceano Atlantico presenta temperature notevolmente inferiori rispetto all’aria sovrastante, poiché la sua capacità termica lo rende lento ad accumulare calore. Questo contrasto è alla base di tutto: quando l’aria calda e umida passa sopra le acque fredde, si raffredda rapidamente negli strati più vicini alla superficie marina. Se questo raffreddamento è sufficiente a far raggiungere il punto di rugiada, il vapore acqueo in essa contenuto condensa, trasformandosi in minuscole goccioline sospese. Nasce così la nebbia d’avvezione, che spesso si presenta sotto forma di banchi bassi e densi, galleggiando a pochi metri dal mare.

Una volta formatasi, questa nebbia viene facilmente spinta verso la costa dalle brezze marine o da lievi correnti locali. In questi frangenti, la visibilità può ridursi drasticamente, creando difficoltà sia per la navigazione che per il traffico lungo i litorali. Gli effetti possono essere immediati: panorami mozzafiato scompaiono dietro a un velo lattiginoso, mentre le temperature percepite calano sensibilmente proprio nelle aree interessate.

Nonostante la sua frequenza, la nebbia d’avvezione non è sempre prevedibile con precisione, perché dipende da una combinazione delicata di fattori: temperatura dell’aria, temperatura del mare, umidità e intensità dei venti. Un vento troppo forte, ad esempio, tende a rompere e disperdere la nebbia, impedendole di addensarsi e raggiungere le coste. Al contrario, un flusso debole favorisce la sua formazione e il successivo “invaso” verso terra.

Questo fenomeno è particolarmente tipico della fascia atlantica portoghese, ma si osserva anche in altre parti del mondo dove correnti calde incontrano mari freddi. Un caso celebre è quello della costa californiana, dove la nebbia avvolge spesso San Francisco durante l’estate, alimentata dalle stesse dinamiche di contrasto termico.

Dal punto di vista climatico, la nebbia d’avvezione ha effetti sia positivi che negativi. Da un lato, rappresenta una sorta di scudo naturale che attenua la radiazione solare diretta e mantiene più fresche le zone costiere, proteggendo ecosistemi delicati e riducendo lo stress termico su alcune coltivazioni. Dall’altro, però, può creare pericoli per la sicurezza, soprattutto in mare aperto, dove la visibilità ridotta può portare a incidenti anche gravi.

Il fascino di questi banchi di nebbia è indiscutibile: vederli avanzare lentamente dalla linea dell’orizzonte, avvolgendo gradualmente scogliere, fari e spiagge, regala uno spettacolo quasi mistico. Ma dietro questa bellezza si cela un complesso equilibrio tra oceano e atmosfera, un’interazione che diventa sempre più importante da comprendere in un contesto di cambiamenti climatici globali.