Meteo, notte gelida di fine luglio in Abruzzo: inversione termica e valori sotto zero

In Abruzzo l’estate sembra concedersi una pausa in pieno agosto. La notte appena trascorsa ha registrato temperature eccezionalmente basse nelle località montane dell’Appennino, con valori che in alcuni casi sono scesi persino sotto lo zero. Un evento legato alla persistenza di aria fredda e all’effetto dell’inversione termica nelle conche interne.

Temperature crollate nella notte: i dati più significativi

I rilievi delle stazioni meteo confermano un calo termico notevole.

Ecco le località dove si sono toccati i valori più bassi:

Campo Felice (AQ) -1°C

Altopiano delle Rocche (AQ) -0.2°C

Piani di Pezza (AQ) +1.6°C

Colle di Roio (AQ) +1.9°C

Castel del Monte (AQ) +2.4°C

Rifugio Franchetti (TE) +3.6°C

Altopiano delle Cinque Miglia (AQ) +3.8°C

Questi valori, più vicini all’autunno che all’estate, confermano la straordinaria intensità delle masse d’aria fredda che ancora condizionano la regione.

Perché il freddo persiste ad agosto?

La causa è legata a una saccatura di origine nord-atlantica che ha interessato le regioni adriatiche all’inizio della settimana.

Le correnti fresche in quota continuano a mantenere un clima instabile e più freddo del normale. Di notte, grazie ai cieli sereni e all’assenza di vento, si è verificata una marcata inversione termica, con aria fredda intrappolata nelle valli e negli altopiani.

Previsioni: instabilità e clima fresco fino a metà agosto

Le ultime proiezioni del centro di calcolo ECMWF indicano che questa configurazione atmosferica

potrebbe proseguire almeno fino a metà mese. Sono attesi nuovi episodi di instabilità,

con piogge e temporali pomeridiani e serali, soprattutto sulle aree montane.

Un’estate dal volto insolito per l’Appennino

Il freddo registrato in Abruzzo nella notte appena trascorsa è l’ennesima conferma di un’estate particolarmente dinamica e imprevedibile. L’Appennino continua a mostrare caratteristiche climatiche sempre più variabili, con scenari che ricordano più l’autunno che il cuore della stagione estiva.

