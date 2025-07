Meteo, l’ondata di caldo infiamma il Sud ma in modo disomogeneo: picchi di +42°C in Sicilia ma Palermo resta a +34°C. Tutti i DATI

MeteoWeb

Mentre il Nord è alle prese con il forte maltempo provocato dal ciclone Isaac, si gode temperature molto basse per il periodo. Situazione totalmente differente al Sud, che si trova a fare i conti con la prima vera ondata di caldo di questa estate, che sta portando valori oltre i +40°C in particolare in Sicilia, e temperature elevate anche in Calabria e Puglia. La particolarità di questa ondata di caldo sta nel fatto che non è anticiclonica, bensì ciclonica e dipende proprio dal ciclone Isaac, che sta convogliando sul Meridione aria calda proveniente dal Sahara. Non si tratta, dunque, di anticiclone africano, ma di aria calda che arriva dal Nord Africa e che, incontrando l’orografia locale, determina dei picchi di caldo su alcune zone, mentre altre, anche vicine, registrano temperature notevolmente più basse. Andiamo a vedere, dunque, alcune delle temperature massime più rilevanti registrate oggi, lunedì 21 luglio, sulle regioni del Sud.

In Sicilia, spiccano i +42°C registrati a Francofonte, Cammarata, Mezzojuso, +41°C a Enna, Polizzi Generosa, Aidone, Mineo, Ramacca Giumarra, Agira, +40°C a Caltanissetta, Siracusa, Modica, Lentini, Corleone, Aragona, Nicosia, Paternò, Caltagirone, Alia, Sclafani Bagni, Mussomeli, Giuliana, +39°C a Trapani, Bivona, Gangi.

Da notare come si registrino solo +34°C a Palermo, +35°C a Catania, +32°C a Messina e addirittura +30°C ad Agrigento. Questi dati evidenziano come non si tratti di un’ondata di caldo omogenea, bensì disomogenea e molto condizionata dai venti al suolo.

In Calabria, segnaliamo +40°C a Bisignano, Sellia Superiore, Zumpano, Luzzi, Corigliano Rossano, +39°C a Cosenza, Castrolibero, Dipignano, Castrovillari, Gioiosa Ionica.

In Puglia, segnaliamo +41°C a Lucera, +39°C a Scorrano, Cerignola, +38°C a Cassano delle Murge, Lequile, Soleto, Taurisano, +37°C ad Altamura, Francavilla Fontana, Squinzano, Tuglie. Anche in Puglia, possiamo notare grandi differenze di temperature tra località poste a poca distanza a causa della diversa azione dei venti. Segnaliamo, per esempio, +33°C a Brindisi, Gallipoli, Barletta, +34°C a Taranto, Bari, addirittura +31°C a Vieste o ancora +30°C a Termoli, sulla costa molisana.

